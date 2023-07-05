人行高飛：內地債市對外開放存很大空間

去年環球主要央行加息，主要經濟體國債息上升，債價下跌，令整體收益率向下。中國未受外圍加息環境影響，令中國政府債券價息總回報跑贏其他市場。高飛引用富時羅素的數據指出，以本幣計價，去年持有短、中及長期中國政府債券回報率分別為2.6%、2.8%與5.8%，高於其他同期市場政府債券。富時羅素資料顯示，以人民幣計，中國國債去年回報為3.2%，相對美債的負4.7%，回報高出近8個百分點（見圖1）。

陳茂波：債券通北向通交易額6年增30倍

高飛指出，人行正在積極研究開通回購交易，同時探索推動境外投資者持有的人民幣債券，在離岸成為可廣泛接受的合格擔保品，試點境外投資者在直接入市渠道下參與標準債券遠期業務等。

財政司長陳茂波出席同一場合時致詞稱，債券通自2017年推出，現時境外機構投資者通過債券通持有內地債券總規模已超過3.1萬億元人民幣（見圖2）。北向通交易額從開通首月的310億元人民幣，提升至今年5月的逾9700億元人民幣，升幅達30倍。

余偉文：引入更多市商 增二級市場流動性

至於債券南向通方面，余偉文稱，金管局致力加強其架構，包括允許更多做市商參與其中，以加大二級市場流動性，為投資者提供更多元化的選擇。去年以來中美利率倒掛，加上疫情影響，市場出現波動，余偉文認為，投資者對風險管理工具需求更為突出。金管局將豐富北向通投資者風險管理的工具箱，與兩地監管部門共同研究推出離岸國債期貨，為北向通提供重要的配套。

他指出，互換通於今年5月推出，為國際投資者提供有效的人民幣利率風險。但在北向投資的債券當中，有近四成都集中5年以上的期限債券，缺乏有效途徑對沖相關的利率風險，反映市場對國債期貨有非常大的需求。

債券通有限公司董事長張漪同一場合稱，債券通推出6年，日均交易由2017年的22億元人民幣，增至今年的389億元人民幣。參與債券通的境外機構由剛開通的178家增至逾800家。