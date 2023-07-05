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經濟

新一期銀債料快推 金管局邀經紀報名 分析：息率高於定存才吸引 4厘息望再加

【明報專訊】新一批銀色債券正籌備出台，金管局促請有意參與新一批銀債的經紀，需於本周五或之前提交承諾書，市場估計短期或會公布銀債發售詳情。政府發言人回應查詢時表示，政府適時就本財年銀債發行的細節作出公布。有分析指出，去年銀債保證息率已升至4厘，在目前高息環境下，銀債需要再調高息率才有吸引力。

財政司長陳茂波在今年2月的《財政預算案》中提到，擬於本財年，發行不少於500億元銀債，以及150億元綠色零售債券。港交所日前向經紀發出通告，指金管局已就本財年擬發行的銀債，提供證券經紀承諾書，經紀如想參與今次銀債發行，需於本月7日或之前向金管局提交承諾書。

擬發行不少於500億元銀債

根據去年安排，在經紀截止提交承諾書予金管局後約兩周，當局公布銀債發售詳情，於8月底公開發售；2021年更在經紀截止提交承諾書後一周便公布發售詳情。過去多批銀債，除了2020年及2018年外，認購期都在6至8月。

最新一批銀債發行將會是第八批，去年第七批銀債，保證息率由3.5厘升至4厘，是政府自2016年開始發售銀債以來，保證息率最高的一次。但有分析認為，在高息環境下，金管局需再調高息率至4厘以上，才有市場吸引力。

中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，去年銀債保證息率有4厘，在加息環境下，銀債息率有調高空間。因為銀債一般年期達3年，且沒有二手市場，為吸引市場，需要酌量調高息率，如4.25厘，若達4.5厘則極為吸引。相反，若息率維持4厘，估計反應會較差，長者寧可將資金放定期，增加靈活性。

莊太量：息率要達5厘才有吸引力

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，目前債息倒掛情况普遍，即短期債息比長期債息高，定期一般年期較短，銀債一般是3年，保證息率4厘本來是合理，但由於是政府的產品，市場預計會有少許溢價，估計最新一批銀債息率會調高少許，如4.25厘，否則長者寧選定期。

中文大學新亞書院副院長、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，銀債息率一定不可以低過通脹或現有定期存款息率，現時通脹率不高，但部分定存產品，息率達4厘、5厘，所以銀債息率要達5厘才有吸引力。

銀債合資格認購人士為60歲或以上，過去多批銀債，每手1萬元，每6個月派息一次。銀債不設二手市場，如持有人希望於債券到期前套現，政府將會以原價，加上期間累計之利息贖回有關債券。

明報記者

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