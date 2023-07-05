多實街屋地2.1億沽 涉6300萬辣稅

上述多實街1號屋地，上月以2.0998億元售出，項目佔地9920方呎，若以地積比0.6倍計，可建樓面約5952方呎，每方呎樓面價逾3.52萬元。物業由教育機構於2021年租用，租約5年，首3年月租20萬元、期後調整至25萬元，以現月租20萬元計，租金回報約1.1厘。原業主1986年以370萬元購入，持貨至今37年，物業升值逾2.06億元或近56倍。

至於今次入市買家，以博通企業集團有限公司作登記，公司董事包括張瓅心及王丁本；王丁本於中國內地、香港及東南亞均有投資，過往亦曾多次在本港置業，包括以共約2.33億元，向華懋購入九龍塘賢文禮士4個單位，並付近7000萬元辣稅；去年底亦以逾1.28億元，購入鄰近馬鞍山郊野公園的沙田芙蓉泌村一帶多個地段。

基隆街商住物業4000萬易手

另市場消息指出，深水埗基隆街159號全幢，現為一幢8層高商住物業，總樓面約8100方呎，最新以約4000萬元易手，呎價4938元；資料顯示，原業主2013年11月以2880萬元購入，持貨逾9年，帳面賺約1120萬元或39%。

[香港地產]