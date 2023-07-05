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經濟
香港地產

海盈山均呎2.8萬 港島南岸首批最低 首推88伙 1房折實967萬入場

【明報專訊】本港樓價仍未收復去年全年超過15%跌幅之際，下半年首個開價的全新市區大型新盤，繼續以具競爭力的價位搶攻市場；嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作、樓花期長約22個月的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，以折實均呎27,989元首推88伙，1房戶折實入場費966.7萬元（見表1），成為港島南岸第1期晉環2021年4月推出以來，首批折實入場費、折實均呎最低新盤。

明報記者 容婌維、管龍欣、林尚民

黃竹坑港島南岸為近年港島新盤供應重鎮，區內對上一個開售新盤屬第2期揚海，2021年8月以折實均呎3.08萬元首推120伙，意味着是次海盈山首批開價較第2期低9.4%。若與2021年4月第1期晉環首批折實均呎2.96萬元比較（見表2），海盈山開價亦低5.7%。

海盈山首批涉及12伙1房戶、60伙2房戶、以及16伙3房戶，實用面積403至914方呎，價單定價1178.9萬至3675.1萬元，最高18%直減折扣，折實價約966.7萬至3013.58萬元，整批折實均呎27,989元。

逾半數單位屬向東南山景戶

入場單位為第2A座6樓G室，實用面積403方呎1房戶，折實售966.7萬元，折實呎價23,988元。翻查資料，晉環、揚海首批入場單位（均為1房戶），折實價均逾千萬元，即海盈山入場費，亦屬港島南岸迄今首推最平。

值得留意的是，海盈山首推88伙，樓層、戶型分佈平均，料未有藉推出低層、或景觀較差的單位拉低呎價水平。若以景觀劃分，首批逾半數單位，屬向東南望山景戶型。

嘉里湯耀宗：本周後期接受認購登記

嘉里董事及香港區總經理湯耀宗表示，各樓盤首推單位的質素有別，故不能直接比較，是次定價已參考同區樓價，首批屬貼市價，及後有加價空間，預計本周後期起接受認購登記。

海盈山樓花期長約22個月，採建築期付款的買家，可獲最高14%折扣，較即供少4個百分點；首批88伙的建築期折實價由1013.86萬至3160.59萬元，當中12伙1房戶樓價低於1200萬元，料可承做最高八成按揭。

HENLEY PARK連沽3伙 吸金2455萬

踏入7月，新盤交投市况開局不錯，本月首4天累錄約245宗成交，其中恒地（0012）啟德現樓 HENLEY PARK，昨連沽3伙實用面積384方呎1房戶，成交價809.9萬至833.6萬元、實呎2.1萬元至2.17萬元，單日套現逾2455萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕港島南岸 海盈山 新盤開價

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