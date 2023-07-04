啟德1號特色戶6160萬沽 3年多實蝕850萬

上述單位為啟德1號II低座15座一個複式單位，實用面積2414方呎，4房雙套間隔，上月連車位以6160萬元售出，實呎25,518元。資料顯示，原業主2020年3月以6360萬元一手購入，另再以約316萬元一手購入車位，作價共6676萬元，現帳面蝕讓516萬元，若連使費計料實蝕逾850萬元或約13%。

事實上，啟德1號II一個低座12座單位，實用1583方呎，4房雙套間隔，上月初亦連車位以4368萬元售出，實呎27,593元，原業主2019年4540萬元一手購入單位，及後再以336萬元購入一個車位，共作價4876萬元，帳面蝕讓508萬元，惟原業主購入時需付樓價15%雙倍印花稅，若連使費實蝕約1250萬元，料為啟德區內歷年蝕讓金額最大二手成交，實際蝕幅逾25%。

花都2房490萬沽 3年多實蝕40萬

此外，新界上車屋苑同錄蝕讓，美聯區域經理吳偉文表示，粉嶺花都廣場1座中層H室，實用392方呎，兩房間隔，獲用家以490萬元承接，實呎1.25萬元。原業主2020年3月以505萬元購入，持貨3年多，帳面蝕約15萬元，若連使費料實蝕約40萬元或約8%。

不過，二手市場亦有高價成交。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳中心3座高層H室，實用465方呎，兩房間隔，以839萬元沽出，實呎約18,043元；原業主2009年10月305萬元購入，帳面獲利534萬元或約1.75倍；是次成交價料屬今年屋苑同類兩房第三高。

另一方面，中半山峰景低層A室3房戶，實用1579方呎，以約6500萬元連車位售出，實呎41,165元。單位原業主於1996年以1960萬元連車位購入，帳面獲利4540萬元或約2.3倍。