明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

海盈山今開價 發展商預告有驚喜 首批不少於87伙 勢成下半年首開價盤

【明報專訊】踏入下半年，發展商發力推盤，港、九、新界均有大型新盤推出，並部署本月開售，有望帶動新盤市場。嘉里（0683）、信置（0083）及太古地產（1972）合作發展、樓花期約22個月的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，繼上周公布樓書後，昨日已對外開放示範單位（詳見B4睇樓手冊），今日公布首張價單，勢成為下半年首個開價的全新盤。

明報記者 容婌維、管龍欣、周悅蜓

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，海盈山首批料不少於87伙，將涵蓋1房至3房戶型及各類景觀單位，定價將參考嘉里同系港島南岸第2期揚海及南區豪宅，首批開價將有驚喜，未來會再按市况調整。事實上，海盈山屬港島南岸發展項目第3個推出及開價的新盤。翻查資料，港島南岸對上一個開價的新盤項目為嘉里等發展的第2期揚海，在樓價處於高位的2021年8月推出首批120伙，折實均呎30,880元，至今仍屬港鐵上蓋項目首批定價最高紀錄。

滙都I上樓書 最快本周開價

新界區方面，醞釀多個月的泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都I昨上載樓書及開放示範單位予傳媒參觀。泛海國際集團執行董事關堡林稱項目最快本周開價，首批料推出不少於125伙，擬集中推出1房及2房戶，有機會下周開售。據滙都I樓書所示，項目由3座樓高12層大樓組成，提供623伙，實用面積由284至522方呎，涵蓋1房至3房戶。各標準樓層設17至22伙，共用3部升降機。值得留意，部分座數地下設商店及會所，而今期則設70個車位。滙都I預計關鍵日期2025年6月底，樓花期約2年。另發展商於荃灣展銷廳設3個示範單位，料短期內對外開放。

親海駅最快下周曝光

上述兩盤推售如箭在弦，長實（1113）旗下、樓花期長約25個月的油塘東源街的親海駅第1期，亦部署今日起正式進行宣傳。項目早前已獲批預售樓花同意書，第1期228伙，涵蓋1房至3房戶型。市場估計，該盤示範單位最快下周曝光。

瑜一‧天海標準戶實呎破4萬大關

雖然多個全新盤正部署推售，但其他餘貨新盤亦不乏承接力，更錄大手客入市。華懋及港鐵（0066）合作發展何文田站瑜一．天海，昨日招標售出第1A座26樓D室及27樓D室，兩個單位實用面積均為996方呎、3房1套連儲物室間隔，望維港景。其中，27樓D室以4033.8萬元成交、實呎4.05萬元，破項目標準戶成交價及呎價新高；另26樓D室以3984萬元售出、實呎4萬元。據了解，上述兩伙單位由同一組家庭客購入。瑜一系列自今年初開售以來，累沽422伙，套現71.8億元。

相關字詞﹕親海駅第1期 滙都I 港島南岸 海盈山 新盤

上 / 下一篇新聞

港股7月響頭炮 升390點重上19000 內地股匯齊做好 新能源車股踩油飈升
港股7月響頭炮 升390點重上19000 內地股匯齊做好 新能源車股踩油飈升
人幣中間價偏強310點子 在岸曾升越7.23
人幣中間價偏強310點子 在岸曾升越7.23
財新中國製造業PMI連續兩月擴張
財新中國製造業PMI連續兩月擴張
世茂與東涌酒店貸款人 就重組融資訂最終協議
世茂與東涌酒店貸款人 就重組融資訂最終協議
港府持港交所股份 疑由花旗轉倉至中資行
港府持港交所股份 疑由花旗轉倉至中資行
許正宇：保險界表達殷切遷冊來港需求
許正宇：保險界表達殷切遷冊來港需求
5月零售升18%遜預期 旅遊消費佳 協會：本地商戶較悲觀 冀消費券帶動銷售
5月零售升18%遜預期 旅遊消費佳 協會：本地商戶較悲觀 冀消費券帶動銷售
畢馬威維持港全年IPO籌1800億
畢馬威維持港全年IPO籌1800億
華僑永亨銀行易名華僑銀行
華僑永亨銀行易名華僑銀行
Tesla次季交付47萬輛新高 供求趨平衡 股價曾升逾8%
Tesla次季交付47萬輛新高 供求趨平衡 股價曾升逾8%
沙特俄羅斯進一步減產石油
沙特俄羅斯進一步減產石油
蘋果傳大削Vision Pro產量預測
蘋果傳大削Vision Pro產量預測
張兆聰：電動車增長仍處起步 長汽追落後
張兆聰：電動車增長仍處起步 長汽追落後
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
劉宇亮：一底高於一底成形 恒指有望上破
劉宇亮：一底高於一底成形 恒指有望上破
何民傑：新田科技城宜善用市場力量
何民傑：新田科技城宜善用市場力量
涂國彬：通脹數據緩和 金價暫守1900美元
涂國彬：通脹數據緩和 金價暫守1900美元
美初創研一石二鳥 同時減碳又製氫
美初創研一石二鳥 同時減碳又製氫
技術取勝：兗礦能源料24元有沽壓
技術取勝：兗礦能源料24元有沽壓
耀才放榜後 葉茂林即減持袋8588萬
耀才放榜後 葉茂林即減持袋8588萬
海通國際巨虧兼供股後 委新聯席CEO
海通國際巨虧兼供股後 委新聯席CEO
劉思明：港股續彈 內房科技內需看高一線
劉思明：港股續彈 內房科技內需看高一線
周顯：倘明年降息 領展重上升軌
周顯：倘明年降息 領展重上升軌
湯文亮：投資者最驚被人「擺地攤」
湯文亮：投資者最驚被人「擺地攤」
啟德1號特色戶6160萬沽 3年多實蝕850萬
啟德1號特色戶6160萬沽 3年多實蝕850萬
上月持牌代理40805人 16個月減1603人
上月持牌代理40805人 16個月減1603人
林子峰放售尖沙嘴屯門兩物業 市值5.5億
林子峰放售尖沙嘴屯門兩物業 市值5.5億
內地專才1.8萬租麗城3房
內地專才1.8萬租麗城3房
海盈山賞南區山海靚景 主攻兩房
海盈山賞南區山海靚景 主攻兩房
區內租務不俗 晉環呎租43元
區內租務不俗 晉環呎租43元
長實港島南岸3期擬今年推
長實港島南岸3期擬今年推