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經濟
2023年7月4日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
港股7月響頭炮 升390點重上19000 內地股匯齊做好 新能源車股踩油飈升
人幣中間價偏強310點子 在岸曾升越7.23
財新中國製造業PMI連續兩月擴張
世茂與東涌酒店貸款人 就重組融資訂最終協議
港府持港交所股份 疑由花旗轉倉至中資行
許正宇：保險界表達殷切遷冊來港需求
5月零售升18%遜預期 旅遊消費佳 協會：本地商戶較悲觀 冀消費券帶動銷售
畢馬威維持港全年IPO籌1800億
華僑永亨銀行易名華僑銀行
Tesla次季交付47萬輛新高 供求趨平衡 股價曾升逾8%
沙特俄羅斯進一步減產石油
蘋果傳大削Vision Pro產量預測
張兆聰：電動車增長仍處起步 長汽追落後
英鎊定存高息精選
劉宇亮：一底高於一底成形 恒指有望上破
何民傑：新田科技城宜善用市場力量
涂國彬：通脹數據緩和 金價暫守1900美元
美初創研一石二鳥 同時減碳又製氫
技術取勝：兗礦能源料24元有沽壓
耀才放榜後 葉茂林即減持袋8588萬
海通國際巨虧兼供股後 委新聯席CEO
劉思明：港股續彈 內房科技內需看高一線
周顯：倘明年降息 領展重上升軌
湯文亮：投資者最驚被人「擺地攤」
海盈山今開價 發展商預告有驚喜 首批不少於87伙 勢成下半年首開價盤
啟德1號特色戶6160萬沽 3年多實蝕850萬
上月持牌代理40805人 16個月減1603人
林子峰放售尖沙嘴屯門兩物業 市值5.5億
內地專才1.8萬租麗城3房
海盈山賞南區山海靚景 主攻兩房
區內租務不俗 晉環呎租43元
長實港島南岸3期擬今年推
劉思明：港股續彈 內房科技內需看高一線
【明報專訊】港股七翻身的機率不少之外，當前基本面也有利反彈，目前延續6月的反彈，拉動升勢的內房及相關產業、科技及內需可以看高一線。
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