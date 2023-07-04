劉宇亮：一底高於一底成形 恒指有望上破

港股恒生指數在第二季度下跌了7.3%，跑輸環球主要市場。但在6月下旬，鑑於人民幣仍然疲軟，我們認為上周末俄羅斯的地緣政治不穩定給市場提供了進一步下跌的充分理由。然而，上星期市場並未經歷明顯的下滑，反而恒生指數是微升0.14%。這表明恒指並不像預期的那樣疲弱，並且在18,800點位有支撐。

本月恒指或見逾2萬點高位

恒指在5月31日的18,000點水平為近期最低低點（lower-low），而6月26日的低點位於18,800點（higher-low），形成一底高於一底。我們可預計本周恒生指數可能站穩在19,500點以上，這意味着7月份有可能出現超過20,000點的新高，一頂高於一頂（higher-high）形態。

以技術分析看，恒指預計在19,500點位將出現死亡交叉──50天簡單移動平均線（SMA）向下穿越250天線。雖然死亡交叉是一種被認為預示着牛市轉熊市的圖表形態。但2023年2月，市場出現了黃金交叉，但恒指近月顯然尚未從熊市轉入牛市狀態。反而值得注意的是，19,500點位是2023年最常交易的水平，所以此水平，甚具參考價值。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]