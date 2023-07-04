沙特俄羅斯進一步減產石油

沙特與俄羅斯的最新減產幅度，相當於全球每天供應量的1.5%。截至6月底，OPEC+每天減產366萬桶，佔全球需求的3.6%，當中包括去年商定的減產量每日200萬桶，以及今年4月商定的每日自願減產166萬桶。最新的減產措施，意味OPEC+每天的減產幅度擴大至516萬桶。減產消息一度刺激布蘭特期油漲至每桶76.6美元，紐約期油漲至每桶71.7美元，但其後再度轉跌。

星洲樓價3年來首跌

此外，新加坡市區重建局（URA）初步估計，第二季私人住宅樓價按季下跌0.4％，是該國3年來樓價首次下跌，反映在最新的樓市辣招下，新加坡樓市開始降溫。為控制樓價，新加坡政府4月公布，將外國人置業的印花稅，由原本30％，大幅上調至60％。對於購買第2套私人住宅的新加坡公民，印花稅亦由17％上調至20％。摩根士丹利分析師指出，新加坡近期樓價趨緩，是受4月的樓市降溫措施所推動，預計今年餘下時間，樓價只會輕微上漲，全年升幅可能在5％左右。

（綜合報道）

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