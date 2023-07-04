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經濟

華僑永亨銀行易名華僑銀行

【明報專訊】華僑銀行公布於各核心市場統一品牌，其中在2014年收購的華僑永亨銀行，已更名為華僑銀行（香港），內地華僑永亨銀行（中國）亦會待監管批准後，於今年第四季更名為華僑銀行。華僑銀行同時公布，透過該行的東盟和大中華區重點策略，在現有的增長以外，進一步於2025年前實現30億新加坡元（約173.72億港元）的額外收入。

冀2025年前實現174億額外收入

華僑銀行其中一個增長驅動來源，為支持東盟與大中華區之間的貿易和投資現金流動。近年地緣政治緊張，為市場其中一個關注焦點，華僑銀行集團行政總裁黃碧娟認為，地緣政治反而令亞洲區域內的貿易和投資流動更為重要，當危機臨近時，在鄰近地區相對可更易找到貨品和服務，令維繫區內關係更為重要。她又指有部分外資銀行減少在亞洲的注意力，更有利他們作為亞洲銀行尋找服務客戶的機會。

地緣政治問題亦推動部分外企在內地以外設立供應鏈，即「中國+1」策略，黃碧娟指出，企業遷移需要更多諮詢和計劃，該行已有正確部署，贏得中國與東盟之間的業務。華僑銀行環球企業及投資銀行業務主管陳德隆說，該行已在新加坡、印尼、馬來西亞、泰國和越南，設立大中華業務辦公室，有能說中文和了解中國工作文化和需要的員工，內地企業對投資東盟可持續能源等業務相當有興趣。

大中華區業務方面，華僑銀行會在2025年前，將大中華區的宏富理財和宏富理財私人客戶的客戶經理數量增加一倍，以達到資產管理規模增加一倍的目標。另外，該行亦將在未來3年，投資環球企業及投資銀行業務超過5000萬新加坡元，集中提升其在大中華區的交易銀行業務能力，目標是在未來5年實現超過500個現金管理區域方案。該行亦計劃在3年內將其投資銀行收益增加一倍，將會加強其大中華區的投資銀行能力，尤其在債務發行和銀團貸款，以及跨境企業金融的諮詢和融資交易等方面。

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