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經濟

畢馬威維持港全年IPO籌1800億

【明報專訊】畢馬威中國公布香港上半年集資額按年微升1%至178億元，指出平均上市規模下降，但集資額保持一定水平，維持今年香港上市集資額1800億元的預測。畢馬威中國資本市場合伙人劉大昌認為，下半年本港股票市場有條件出現回暖，但坦言全年達標有一定難度。

下半年有望重上全球五強

今年上半年全球集資額排名，香港不入五甲，位列第六。劉大昌認為，香港上半年集資額僅有178億元，要符合全年預測有一定難度。然而，他指本港現時有超過110家公司等待上市，而特專科技公司制度對中長線有提振作用，加上有大型業務公司計劃分拆亞洲業務來港，故預計本港集資額於下半年有條件大幅上升。畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合伙人朱雅儀表示，本港集資額今年第二季按季有所改善，若正面增長勢頭持續，料香港下半年有望重上全球五強。另外，朱雅儀指，雖香港上半年有數宗大型零售業公司上市，改變了行業分佈比例，但認為科技行業在疫情間展示有一定韌性，預計下半年將有更多該類行業申請上市。

內地A股市場方面，集資額按年跌30%至2240億元，劉大昌表示由於去年有兩家大型國企從美股退市回流A股市場，在高基數下以致有較大跌幅；若撇除該兩宗交易，按年仍減少5%。另新股申請宗數則升5%至177宗，他指北交所貢獻最大，其交易量按年增加逾一倍。展望A股新股市場下半年表現，他表示目前有超過1000家公司申請上市，加上政府致力推動經濟復蘇，而註冊制實施後加快上市流程，有助推動A股未來數季發展勢頭。

料下半年5至10家特專公司上市

至於本港特專科技公司上市情况，上半年有一家公司遞表申請，畢馬威維持下半年5至10家特專公司上市預測，集資額亦與預測相若，維持約200至300億元。但劉大昌指，受制於較高市值門檻要求、遞交申請至正式上市流程需時，料實際上市數量較預期低。

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