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經濟

港股7月響頭炮 升390點重上19000 內地股匯齊做好 新能源車股踩油飈升

【明報專訊】財新中國6月製造業採購經理指數（PMI）數據略勝預期，加上人民幣匯價喘定，以及美國財政部長耶倫落實訪華，市場憧憬中美關係會好轉，支持中港股市下半年開局齊齊向好。港股曾升逾450點，重上萬九關，惟大市成交有待配合，昨仍不足900億元。

人行上周五開腔撐人民幣後匯價反彈，在岸人民幣兌每美元曾升越7.23，離岸價亦曾高見7.24水平。港股在下半年首個交易日，高開86點，報19,002，已是全日低位，之後走勢向好，午後升幅更進一步擴大，曾急升455點，高見19,371，最終恒指收市升390點，報19,306，終止兩連跌。國指收市升165點，報6590點；科指更曾見1個月最大升幅，收市升143點或3.7%，報4054點。

大市全日成交只有897億元，連續四日不足900億元。港股通下的北水淨流出20.27億元，終止單日淨流入。滬深股通下的南水淨流入26.85億元人民幣，連續第2日流入。

科網藍籌隨外圍做好 百度京東升近半成

重磅科網藍籌隨美股外圍全線做好，百度（9888）、京東（9618）升逾4%；美團（3690）升3.3%；阿里巴巴（9988）、小米（1810）升逾2%；騰訊（0700）升1.9%。

資金追逐有利好消息跟進的股份板塊，反映投資者風險胃納漸增。新能源汽車股普遍做好，小鵬（9868） 上周發布的新車型號，初步市場反應良好，獲多間券商唱好，股價飈升16.5%；理想（2015）、蔚來（9866）升逾8%；長汽（2333）升7.4%；廣汽（2238）升6.4%；比亞迪（1211）升4.48%，吉利汽車（0175）升6.2%，是升幅最大的藍籌。

上半年賭收增逾兩倍 濠賭股向好

澳門上半年博彩收入按年增加超過兩倍，回復至2019年同期約54%的水平，濠賭股向好。美高梅（2282）升6.24%；金沙（1928）、銀娛（0027）、永利澳門（1128）、新濠國際（200）升逾4%；澳博（0880）升3.9%。

分析：轉勢尚要觀察 料恒指19500點有阻力

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股下半年開局不錯，但成交仍弱，港股目前是否轉勢仍要觀察，預期恒指在19500點仍有阻力，在恒指未升至19,500點時仍要保持警惕，但他對港股第三季表現維持正面看法，恒指目標可見20,200至21,000點。

明報記者

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