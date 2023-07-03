THE ASTER跑馬地典雅豪宅 靜中帶旺

明報記者 歐陽慧恩、管龍欣

攝影 劉焌陶

已屬現樓的THE ASTER，為單幢式住宅，提供106伙，其中分層標準戶佔100伙，另6伙為連花園或平台特色單位。

主打兩房 另設花園或平台特色戶

可留意是，項目的分層標準戶設兩款，分別為兩房1套間隔、兩房間隔，各佔50伙；發展商特意展出兩個現樓示範單位予準買家參觀，其中21樓D室為連裝修示位，實用面積698方呎，兩房1套戶型。

單位採大自然色系作主調，提升室內浪漫氛圍，亦迎合跑馬地的低調中產品味；客飯廳開則寬闊四正，家俬擺位容易，空間感充裕。

由於屋苑前方的寶覺小學只有數層高，所以多數向南單位的景觀，都不會被遮擋，在跑馬地區算屬十分開揚，發展商特意在露台採用趟摺門，當趟摺門全大打後，單位空間感可進一步擴展，採光度亦將更高。

露台採用趟摺門 採光度佳

睡房方面，設計師在細節上亦花了心思，如在窗台上加坐墊，讓住戶悠閒時，可在此和朋友聊天或獨自看書。主人套房內設衣帽間，已備大型入牆衣櫃，能擺放不少衣物，而工作平台設於主人房套廁內，可助室內保持通爽。

另一交樓標準示範單位為21樓C室，實用面積619方呎兩房間隔，交樓時附設不少入牆家俬，除開放式廚房廚櫃外，亦設大型儲物櫃，並設大型內藏式層架，方便住戶收納各種日常雜物。此外，單位洗手間前、兩間睡房，亦設有大小不一的入牆儲物櫃，相當實用。

值得一提是，由於單位露台向南，而主人房內連接的工作平台向北，打開露台敞門及房門後，可產生良好空氣對流效果。

會所設於頂層 成觀景勝地

至於位於物業頂層的住客會所，雖然規模較細，只提供健身室及宴會廳等基本設施，但因位置夠高，視野相當開揚，住戶在此可欣賞跑馬地一帶美景，惟準買家需留意，由於跑馬地一帶建築密度較高，屋苑部分單位將受附近建築物影響景觀，加上鄰近有小學，低層住戶早上或會受聲浪影響。

■有片睇

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