內地生1.6萬租嘉熙兩房 預付一年涉20萬

【明報專訊】大埔白石角半新盤再錄內地生租樓個案。中原地產資深區域營業經理賴思沛表示，大埔白石角嘉熙7座中層E室，實用面積457方呎，兩房間隔，近日雙方零議價後以16,300元租出，實用呎租約35.7元，租客為兩名內地女學生，為方便上學，見屋苑樓齡新，租金合理，即以先付一年租金方式租入單位自用，涉近20萬元。業主2018年861萬元一手購入，租金回報2.3厘。
租賃暢旺下，市區納米樓亦以高價租出。中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣單幢樓悅雅高層A室，實用面積172方呎，開放式間隔，望開揚市景，最新以11,700元租出，實用呎租高達68元。
悅雅開放式戶租1.17萬 呎租68元
業主2018年5月433萬元一手購入，持貨約5年，租金回報約3.2厘。
此外，鄰近奧運站的一號銀海亦錄大宗租賃成交。香港置業分行高級聯席董事翁嘉慧表示，一號銀海6座極低層C室，實用面積665方呎，3房間隔，享海景及泳池景。業主以約3.2萬元放租約兩個月後吸引外區客洽詢，經議價後以3萬元租出，實用呎租約45.1元。
家庭客3萬租一號銀海極低層3房
新租客為家庭客，睇樓1次後決定承租。業主2018年1月約1390萬元購入，租金回報約2.6厘。