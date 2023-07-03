內地生1.6萬租嘉熙兩房 預付一年涉20萬

租賃暢旺下，市區納米樓亦以高價租出。中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣單幢樓悅雅高層A室，實用面積172方呎，開放式間隔，望開揚市景，最新以11,700元租出，實用呎租高達68元。

悅雅開放式戶租1.17萬 呎租68元

業主2018年5月433萬元一手購入，持貨約5年，租金回報約3.2厘。

此外，鄰近奧運站的一號銀海亦錄大宗租賃成交。香港置業分行高級聯席董事翁嘉慧表示，一號銀海6座極低層C室，實用面積665方呎，3房間隔，享海景及泳池景。業主以約3.2萬元放租約兩個月後吸引外區客洽詢，經議價後以3萬元租出，實用呎租約45.1元。

家庭客3萬租一號銀海極低層3房

新租客為家庭客，睇樓1次後決定承租。業主2018年1月約1390萬元購入，租金回報約2.6厘。