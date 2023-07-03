十大屋苑周末4成交 連續9周個位數

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，以及美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明均表示，最近各區新盤持續減價搶客，但二手業主議價空間不大，難以追上新盤的減幅，導致二手交投受壓。

海怡麗港城嘉湖本月開齋

不過，鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城及天水圍嘉湖山莊均於本月開齋。中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島25座高層H室，實用面積724方呎，3房半間隔，以1218萬元易手，實呎16,823元。原業主2012年11月以876萬元購入，持貨約11年，帳面獲利342萬元或39%。

此外，中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月暫錄兩宗成交，平均實呎9505元，跌約11.5%，最新錄得成交為景湖居10座中層A室，實用面積635方呎，3房1套間隔，以575萬元沽出，實呎9055元。原業主1995年7月以174.4萬元買入，帳面獲利400.6萬元或約2.3倍。

新葵芳花園97貨升值逾九成沽

香港回歸26年，有97年入市的業主沽貨勁賺。美聯分行市務經理 （銷售） 陳偉健表示，葵涌新葵芳花園C座高層06室，實用面積408方呎，兩房間隔，獲首置客以589萬元承接，實呎約14,436元。原業主1997年305萬元買入，持貨約26年，帳面獲利約284萬元或約93%。