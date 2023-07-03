HENLEY PARK加推82伙 折實均呎2.2萬

上周六HENLEY PARK首輪推售的228個單位，即日售出約182伙，連同昨日售出的一伙，合共售出約183個單位，佔已推售單位逾八成。林達民表示，項目首輪銷售報捷，昨日亦有大量向隅客到現樓參觀，並錄得成交，集團乘勢加推第3號價單，共82伙單位，當中包括4伙低座地下連花園特色單位、開放式單位，並首度推出6伙高座向海及啟德體育園的1房連衣帽間單位。

250呎開放式戶折實515萬入場

就價單所見，今張價單定價由572萬至1953.9萬元，實呎21,987至32,889元，扣除最高10%優惠後，折實514.8萬至1758.5萬元，折實實呎19,788至29,600元，售價最平為1B座2樓K室，實用250方呎，開放式間隔，定價572萬元，折實514.8萬元，折實實呎20,592元，呎價最平則為1B座2樓M室，為兩房連衣帽間及工作間間隔，定價1328萬元，折實價1195.2萬元，折實實呎19,788元。

另綜合過去兩日七．一假期連周日，一手市場共錄約219宗成交，除HENLEY PARK外，近日新增優惠變相減價的九建（0034）將軍澳海茵莊園兩日共售出約14伙。

七一連周日兩天一手沽219伙

九建表示，項目過去周末開放全新示範單位後，現樓參觀人數超過300人，兩日銷情共錄得14宗成交，包括開放式及1房單位，套現近6400萬元，平均實呎18,488元。

此外，多個大型新盤如貫登場，其中由嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，早前已公布樓書。

海盈山滙都今首開示位予傳媒參觀

同時，泛海國際（0129）元朗洪水橋新盤滙都，亦已獲批預售，兩個樓盤均於今日首開示範單位予傳媒參觀。