陳仲尼胞兄6488萬入市屯門工廈

明興水務相關人士5576萬購九龍灣工廈

上述物業為屯門青揚街1號世紀城市工業大廈高層全層，面積約2.15萬方呎，上月以合共約6488萬元售出，呎價約3017元，買家以Koryview Limited作登記，董事包括陳鎮仁、孔祥煦等，而陳鎮仁除出任多項公職外，同時亦為香港三大紗廠之一的大興紡織創辦人陳元鉅兒子。

今次沽售物業之原業主，於1986至2016年期間，合共729萬元入市，現帳面獲利5759萬元，賺幅近8倍。

另資料顯示，九龍灣大業街35號福和工業大廈低層全層，上月以5576萬元售出，以物業面積約16,955方呎計算，呎價約3289元水平，新買家為明興機電工程有限公司，董事包括楊松齡、原浩正等，為明興水務（0402）或相關人士。原業主則為製衣公司，於1982年以678萬元購入，現帳面獲利4898萬元，賺幅7倍多。

此外，市場連錄宗教團體入市。其中基督教宣道會香港區聯會，上月初以合共1100萬元購入紅磡漆咸道北東貿商業大廈兩單位，單位面積1867方呎，呎價5892元，原業主1997年以250萬元購入，現帳面獲利850萬元，賺幅3.4倍；第一城浸信會則以2077.4萬元購入沙田京瑞廣場2期26樓兩個單位，面積共2164方呎，呎價9600元。原業主2017年以共1488萬元購入，現帳面賺約589萬元或近四成。