布少明：樓價租金「背馳」料持續

樓價方面，近期息口走勢依然存在變數、新盤貨尾量正在囤積，再加上二手買賣陷入拉鋸，窒礙樓價攀升之勢，相信短期樓價將維持偏軟及回調的局面。美聯樓價指數最新報154.26點，按周微升0.05%，本年迄今升約5.6%。

雖則樓價持續整固，但期內租金卻呈愈戰愈勇，兩者表現可謂榮辱互見。事實上，目前正藉傳統租務旺季的開端，5月份租金持續向上。美聯「租金走勢圖」5月升約0.9%，連升4個月，並創15個月新高。此消彼長下，5月份出現「樓價跌、租金升」的背馳走勢。

展望短期市况，樓市勢必聚焦一手，而二手交投陷入僵局的困境暫時難以顯著改善，估計樓價短期仍將受壓。與此同時，隨着經濟逐步改善，對租金帶來支持；暑假來臨，內地生來港升學亦刺激租務需要；至於政府近期積極推出不同「搶人才」計劃吸納人才，如新近推出的「高端人才通行證計劃」反應熱烈，各方人才將陸續來港工作及生活，同樣為租務市場帶來需求；配合不少海外人士回流香港，租務市場料會受惠。

在上述因素「多管齊下」提振租務需求下，估計租金將持續上升，因此個人預期「樓價跌、租金升」的背馳走勢短期將持續。不過，長遠而言，隨着息口即將見頂，各項不明朗因素亦漸有消散的情况，再加上「財爺」陳茂波早前事先張揚，將考慮進一步放寬首置人士的按揭，助市民換樓，估計中長期樓市仍然是穩中向好。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]