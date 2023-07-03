廖偉強：樓市久旱 將再逢甘露

近期發展商推售新盤時，確實有降價迹象，其實筆者在早前的文章中亦有提及為何發展商會選擇在這時調低價格，原因是二手樓價在前年的第三季後開始回落，就算是今天樓價有所反彈，但仍累積逾一成的跌幅。那麼，今天的發展商需要快速推銷已積存的貨源，必定需要追回二手市場的現實價錢，更何况近期買賣淡靜，入市的買家擔心息口持續上升，於是選擇在此時靜觀樓市變化。

筆者認為，其實市場並非沒有資金，只是目前信心不足，亦沒有藉口可觸發投資者及用家入市決心。如果大家細心想想，對上的五年香港先後受中美貿易戰、社會運動及疫情的影響，樓價回落平均不足兩成；而在目前大部分活動及運作恢復正常的情况下，為何會選擇在這時一致睇淡呢？

筆者認為是受市場氣氛的影響，政府已陸續加快輸入人才，相信在年尾之前可到位的人才有逾十萬人或以上，這些新增的購買力，可以逐漸將香港的元氣及經濟扭轉過來，這些龐大的數量應足以填補失去了的工作崗位，住屋需求亦必然受到帶動。這樣的形勢還會看淡嗎？香港復原確實需要時間，只要大家耐心及對香港有信心，肯定復原的時間及速度將會加快，筆者有信心樓市在久旱之後，必定再逢甘露！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]