摩根大通亞洲：上季跑贏大市 匯豐購15597

藍籌股中，次季表現最好的為中石油（0857），累升16.5%；匯豐控股（0005）僅居其後，升幅逾14%。美國剛公布銀行壓力測試結果，23家銀行均通過，市場認為結果反映即使美國經濟衰退，大型銀行亦有足夠能力應對。另外，聯儲局主席及歐洲央行行長上周均暗示傾向繼續加息，市場憧憬息率上升對銀行息差或有利。

匯豐股價近日於60元高位整固，輪場有資金留意長年期貼價認購證，如（15597）行使價63.05元，今年12月到期，提供10倍實際槓桿。相反，如投資者認為匯豐逼近頂部約61.55元或有阻力，候高做淡可參考匯豐沽（16568），行使價48.95元，實際槓桿9.2倍，同為約今年底到期的選擇。

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