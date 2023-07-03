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經濟
2023年7月3日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
券商擬手機App加入警防騙宣傳 假冒名嘴騙案增 商罪科晤業界表關注
「微信女」後 騙徒出新招呃股民
濠賭中介人：冀吸港貴賓客 開拓遊戲品種
澳娛財政支援澳博 現金減至4年低資產淨值增
靄華伙柏衛籌組23億基金 料承接逾10地產按揭項目
黑石集團Joseph Zidle：美高息料持續 宜重視現金流
美樓市基調佳 難再爆金融海嘯
來港公幹4日 首日落機即行山
連連科技攻數碼支付 連年虧損
點單：快速助逾百餐廳吸遊客 幫手在美團大眾點評推廣 帶動生意增長
91APP採AI技術助客 數百商家撰寫產品文案
比亞迪新能源車銷量升89%
陳茂波：港GDP較97增逾倍
回收微藻水製飼料 創循環經濟
獲卡塔爾招手 將攜手外闖
李澄幸：存款證息高 可二手轉售
環球經濟數據
金子：車市復蘇 比亞迪Call 14191
張兆聰：高溫效應 煤炭電解鋁起動
張兆聰：美股下半年續向好 吼買MDB
伍禮賢：美團不利消息漸消化 具反彈動力
王良享：日股升非虛火 美股或進調整期
投資者及理財教育委員會：留意虛擬資產存黑客洗錢等風險
謝偉銓：放寬樓按助市民置業 改善居住環境
為外傭投保 勿忽視細項賠償限額
沈永年：中港車過關返港 步驟簡潔高效
陸振輝：淡然素心就可寧靜致遠
梁振輝：日圓升一成不難
許健生：香港具條件培養Web3.0獨角獸
溫傑：載通可分段吸納作長線持有
陸振球：聯儲加息反帶挈美建屋ETF
陸振球：政府減干預經濟 市場自會復元
林少陽：私有化增 突顯港股估值偏低
技術取勝：華能剛升穿降軌
李聲揚：股巿屬於樂觀者 長淡必輸
蔡金強：美國經濟新常態
艾雲豪：漫威奇俠等了14年的一刀
李順威：美股升勢非只靠科技股
劉思明：港股次季差勁 七翻身機會不小
瑞銀亞洲：新款SUV上市 小鵬購26082
摩根大通亞洲：上季跑贏大市 匯豐購15597
周顯：facebook懶理電騙廣告 錢照收
王弼：如上半年跟到美股升幅 可小休？
曾淵滄：太古超值擴大 長和也擁潛在寶貝
湯文亮：若要賣地賣得好 招標拍賣一齊做
陳永傑：美再加息兩次料不重手
廖偉強：樓市久旱 將再逢甘露
布少明：樓價租金「背馳」料持續
馬泰陽：購買力傾向一手巿場
NIKE尖沙嘴逾萬呎舖七一結業 月租高達228萬 已租7年租金開支涉1.7億
陳仲尼胞兄6488萬入市屯門工廈
HENLEY PARK加推82伙 折實均呎2.2萬
十大屋苑周末4成交 連續9周個位數
內地生1.6萬租嘉熙兩房 預付一年涉20萬
THE ASTER跑馬地典雅豪宅 靜中帶旺
城市花園成交淡 3房呎售1.35萬
即期年金一次過繳保費 每月拿錢
劉思明：港股次季差勁 七翻身機會不小
【明報專訊】港股恒指第二季跌7.3%，創了近25年最差紀錄，而五窮六絕兩個月合共跌近半成，也是近廿年較差表現。7月翻身機會不小，但對於表現不宜寄予厚望，而短期走勢將會關鍵。
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馬泰陽：購買力傾向一手巿場
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