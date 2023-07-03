明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：載通可分段吸納作長線持有

【明報專訊】載通國際（0062）是香港及內地公共運輸業界的領導者，其為九龍巴士、龍運巴士，以及多家非專營運輸服務供應商（例如陽光巴士及其他合營企業）的控股公司，並在香港的物業及地產發展業務中擁有權益。簡單而言，集團的投資概念除了運輸業務復常及未來擴展以外，還有中長線日漸增加的物業租金收益，下文將為大家講解。

根據最新資料，截至今年1月，以公共交通運輸計算，載通旗下專營公共巴士的市佔率達25.7%；隨着社會及經濟復常，去年日均載客量已回升至疫情前的九成（約229萬人次），今年3月份其日均載客量更已進一步回升至286萬人次。此外，今年車費上調，都有利收入增長。展望受惠北部都會區的發展，以及跨境往返增加，將有利未來5年集團的運輸業務收入穩定發展。

以跨境業務為例，粵港澳大灣區建設是國家重點發展戰略，集團把握機會與大灣區融合，加強交通運輸的連繫。集團已與深圳巴士集團簽署戰略合作備忘錄，計劃推動聯程聯運項目及建構支付跨境聯通，日後不論在支付模式，抑或路線資訊方面，實現兩地一體化。為配合整體發展，九巴及龍運率先於全線超過4000部巴士引入電子支付系統，支援多達11 種電子支付方式，為所有交通工具之最。

除車費收入之外，集團亦積極計劃發展非車費收入，例如放置汽水機及智能櫃；以及充分利用車廠，將外牆用作宣傳，甚至是利用原有充電設施提供收費充電服務等。

持多項物業權益 租金收入漸增

除運輸業務外，集團於香港持有達233萬方呎的投資物業，當中58.2%會於今年內完成發展，有望逐步提升租金收入。相關物業包括：荔枝角寶輪街1號曼克頓山一個面積約5萬方呎兩層式平台商場「曼坊」；荔枝角寶輪街9號，樓高17層的商業辦公寫字樓，總樓面面積約15. 7萬方呎；觀塘巧明街98號The Millennity 50%的權益，包括兩幢樓高20層的寫字樓，總樓面面積約65萬方呎，基座為樓高10層面積逾50萬方呎的大型商場。管理層表示，目前寫字樓的租務情况順利，部分租戶將陸續進駐；屯門建豐街1號屯門市地段第80號工業用物業，總樓面面積約10.5萬方呎，集團擁有50%權益； 屯門及沙田車廠，樓面面積分別為約15萬及72萬方呎。

上述荔枝角兩項物業持續提供穩定收入，觀塘項目亦將於今年開始取得租金收入；餘下3項為現時計劃及未來有機會發展的項目，當中屯門地段第80號的工業用物業已取得更改物業用途的批文，計劃與屯門車廠合併發展。去年受疫情拖累，令業績受影響，未來將顯著好轉。

綜觀而言，集團業務穩健，未來收入具溫和上升空間。投資者可於現水平部署，中長線升值潛力吸引。惟要留意，集團股份成交相對淡靜，操作時或需分注買入或賣出。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

券商擬手機App加入警防騙宣傳 假冒名嘴騙案增 商罪科晤業界表關注
券商擬手機App加入警防騙宣傳 假冒名嘴騙案增 商罪科晤業界表關注
「微信女」後 騙徒出新招呃股民
「微信女」後 騙徒出新招呃股民
濠賭中介人：冀吸港貴賓客 開拓遊戲品種
濠賭中介人：冀吸港貴賓客 開拓遊戲品種
澳娛財政支援澳博 現金減至4年低資產淨值增
澳娛財政支援澳博 現金減至4年低資產淨值增
靄華伙柏衛籌組23億基金 料承接逾10地產按揭項目
靄華伙柏衛籌組23億基金 料承接逾10地產按揭項目
黑石集團Joseph Zidle：美高息料持續 宜重視現金流
黑石集團Joseph Zidle：美高息料持續 宜重視現金流
美樓市基調佳 難再爆金融海嘯
美樓市基調佳 難再爆金融海嘯
來港公幹4日 首日落機即行山
來港公幹4日 首日落機即行山
連連科技攻數碼支付 連年虧損
連連科技攻數碼支付 連年虧損
點單：快速助逾百餐廳吸遊客 幫手在美團大眾點評推廣 帶動生意增長
點單：快速助逾百餐廳吸遊客 幫手在美團大眾點評推廣 帶動生意增長
91APP採AI技術助客 數百商家撰寫產品文案
91APP採AI技術助客 數百商家撰寫產品文案
比亞迪新能源車銷量升89%
比亞迪新能源車銷量升89%
陳茂波：港GDP較97增逾倍
陳茂波：港GDP較97增逾倍
回收微藻水製飼料 創循環經濟
回收微藻水製飼料 創循環經濟
獲卡塔爾招手 將攜手外闖
獲卡塔爾招手 將攜手外闖
李澄幸：存款證息高 可二手轉售
李澄幸：存款證息高 可二手轉售
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：車市復蘇 比亞迪Call 14191
金子：車市復蘇 比亞迪Call 14191
張兆聰：高溫效應 煤炭電解鋁起動
張兆聰：高溫效應 煤炭電解鋁起動
張兆聰：美股下半年續向好 吼買MDB
張兆聰：美股下半年續向好 吼買MDB
伍禮賢：美團不利消息漸消化 具反彈動力
伍禮賢：美團不利消息漸消化 具反彈動力
王良享：日股升非虛火 美股或進調整期
王良享：日股升非虛火 美股或進調整期
投資者及理財教育委員會：留意虛擬資產存黑客洗錢等風險
投資者及理財教育委員會：留意虛擬資產存黑客洗錢等風險
謝偉銓：放寬樓按助市民置業 改善居住環境
謝偉銓：放寬樓按助市民置業 改善居住環境
為外傭投保 勿忽視細項賠償限額
為外傭投保 勿忽視細項賠償限額
沈永年：中港車過關返港 步驟簡潔高效
沈永年：中港車過關返港 步驟簡潔高效
陸振輝：淡然素心就可寧靜致遠
陸振輝：淡然素心就可寧靜致遠
梁振輝：日圓升一成不難
梁振輝：日圓升一成不難
許健生：香港具條件培養Web3.0獨角獸
許健生：香港具條件培養Web3.0獨角獸
陸振球：聯儲加息反帶挈美建屋ETF
陸振球：聯儲加息反帶挈美建屋ETF
陸振球：政府減干預經濟 市場自會復元
陸振球：政府減干預經濟 市場自會復元
林少陽：私有化增 突顯港股估值偏低
林少陽：私有化增 突顯港股估值偏低
技術取勝：華能剛升穿降軌
技術取勝：華能剛升穿降軌
李聲揚：股巿屬於樂觀者 長淡必輸
李聲揚：股巿屬於樂觀者 長淡必輸
蔡金強：美國經濟新常態
蔡金強：美國經濟新常態
艾雲豪：漫威奇俠等了14年的一刀
艾雲豪：漫威奇俠等了14年的一刀
李順威：美股升勢非只靠科技股
李順威：美股升勢非只靠科技股
劉思明：港股次季差勁 七翻身機會不小
劉思明：港股次季差勁 七翻身機會不小
瑞銀亞洲：新款SUV上市 小鵬購26082
瑞銀亞洲：新款SUV上市 小鵬購26082
摩根大通亞洲：上季跑贏大市 匯豐購15597
摩根大通亞洲：上季跑贏大市 匯豐購15597
周顯：facebook懶理電騙廣告 錢照收
周顯：facebook懶理電騙廣告 錢照收
王弼：如上半年跟到美股升幅 可小休？
王弼：如上半年跟到美股升幅 可小休？
曾淵滄：太古超值擴大 長和也擁潛在寶貝
曾淵滄：太古超值擴大 長和也擁潛在寶貝
湯文亮：若要賣地賣得好 招標拍賣一齊做
湯文亮：若要賣地賣得好 招標拍賣一齊做
陳永傑：美再加息兩次料不重手
陳永傑：美再加息兩次料不重手
廖偉強：樓市久旱 將再逢甘露
廖偉強：樓市久旱 將再逢甘露
布少明：樓價租金「背馳」料持續
布少明：樓價租金「背馳」料持續
馬泰陽：購買力傾向一手巿場
馬泰陽：購買力傾向一手巿場
NIKE尖沙嘴逾萬呎舖七一結業 月租高達228萬 已租7年租金開支涉1.7億
NIKE尖沙嘴逾萬呎舖七一結業 月租高達228萬 已租7年租金開支涉1.7億
陳仲尼胞兄6488萬入市屯門工廈
陳仲尼胞兄6488萬入市屯門工廈
HENLEY PARK加推82伙 折實均呎2.2萬
HENLEY PARK加推82伙 折實均呎2.2萬
十大屋苑周末4成交 連續9周個位數
十大屋苑周末4成交 連續9周個位數
內地生1.6萬租嘉熙兩房 預付一年涉20萬
內地生1.6萬租嘉熙兩房 預付一年涉20萬
THE ASTER跑馬地典雅豪宅 靜中帶旺
THE ASTER跑馬地典雅豪宅 靜中帶旺
城市花園成交淡 3房呎售1.35萬
城市花園成交淡 3房呎售1.35萬
即期年金一次過繳保費 每月拿錢
即期年金一次過繳保費 每月拿錢