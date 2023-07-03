溫傑：載通可分段吸納作長線持有

根據最新資料，截至今年1月，以公共交通運輸計算，載通旗下專營公共巴士的市佔率達25.7%；隨着社會及經濟復常，去年日均載客量已回升至疫情前的九成（約229萬人次），今年3月份其日均載客量更已進一步回升至286萬人次。此外，今年車費上調，都有利收入增長。展望受惠北部都會區的發展，以及跨境往返增加，將有利未來5年集團的運輸業務收入穩定發展。

以跨境業務為例，粵港澳大灣區建設是國家重點發展戰略，集團把握機會與大灣區融合，加強交通運輸的連繫。集團已與深圳巴士集團簽署戰略合作備忘錄，計劃推動聯程聯運項目及建構支付跨境聯通，日後不論在支付模式，抑或路線資訊方面，實現兩地一體化。為配合整體發展，九巴及龍運率先於全線超過4000部巴士引入電子支付系統，支援多達11 種電子支付方式，為所有交通工具之最。

除車費收入之外，集團亦積極計劃發展非車費收入，例如放置汽水機及智能櫃；以及充分利用車廠，將外牆用作宣傳，甚至是利用原有充電設施提供收費充電服務等。

持多項物業權益 租金收入漸增

除運輸業務外，集團於香港持有達233萬方呎的投資物業，當中58.2%會於今年內完成發展，有望逐步提升租金收入。相關物業包括：荔枝角寶輪街1號曼克頓山一個面積約5萬方呎兩層式平台商場「曼坊」；荔枝角寶輪街9號，樓高17層的商業辦公寫字樓，總樓面面積約15. 7萬方呎；觀塘巧明街98號The Millennity 50%的權益，包括兩幢樓高20層的寫字樓，總樓面面積約65萬方呎，基座為樓高10層面積逾50萬方呎的大型商場。管理層表示，目前寫字樓的租務情况順利，部分租戶將陸續進駐；屯門建豐街1號屯門市地段第80號工業用物業，總樓面面積約10.5萬方呎，集團擁有50%權益； 屯門及沙田車廠，樓面面積分別為約15萬及72萬方呎。

上述荔枝角兩項物業持續提供穩定收入，觀塘項目亦將於今年開始取得租金收入；餘下3項為現時計劃及未來有機會發展的項目，當中屯門地段第80號的工業用物業已取得更改物業用途的批文，計劃與屯門車廠合併發展。去年受疫情拖累，令業績受影響，未來將顯著好轉。

綜觀而言，集團業務穩健，未來收入具溫和上升空間。投資者可於現水平部署，中長線升值潛力吸引。惟要留意，集團股份成交相對淡靜，操作時或需分注買入或賣出。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]