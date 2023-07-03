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為外傭投保 勿忽視細項賠償限額

【明報專訊】暑假向來為外傭續約的高峰期，傭主與外傭續約時，不妨趁機檢視為外傭購買的家傭保險保障是否足夠，尤其是外傭的醫療保障，以減低外傭一旦受傷或生病時的醫療負擔。選擇時不應只着眼於最高賠償金額，還要留意相關細項的賠償限額。

明報記者 劉敬華

目前根據《僱員補償條例》，僱主必須為外傭購買俗稱「勞保」的僱員補償保險，投保額以每宗事故計算須不少於1億元，以承擔其僱員因工受傷而僱主在法律（包括普通法）之下的責任。理論上，僱主僅購買勞保已符合法例要求，惟要留意，根據僱主與外傭簽訂的「標準僱傭合約」（ID407）第 9（a） 條的規定，如外傭在受僱期間（但不包括外傭出於自願及基於個人理由離開香港期間）生病或受傷，無論是否因受僱而引致，僱主須提供免費醫療，包括診症費用、住院費用及牙科急診。

宜着眼醫療及個人責任保障

作為僱主，為免在外傭受傷或生病時，因須負擔其醫療費用而失去預算，宜為外傭投保同時包含醫療和勞保的外傭綜合保險。目前市場上的外傭綜合保險，又稱家傭保險，一般可提供三大範疇的保障，其一為僱員補償保障，或稱僱主責任保障，即勞保，其二為僱員的住院和門診醫療保障，其三則為僱員忠誠及個人責任保障，以保障僱主因外傭不誠實或疏忽行為所引致的經濟損失。僱員補償保障方面，市場上的家傭保險均可為僱主提供達1億元的保額，以確保投保的僱主符合法例要求，因此選擇時可較着眼於僱員的醫療及個人責任保障。

外傭一旦患病或受傷住院，甚至需動手術治療，將對僱主帶來不輕的財政壓力。是次比較的8個家傭保險計劃中，以蘇黎世「傭易保」家傭保障計劃提供的入住醫院費用每年保障額可達8萬元，最為吸引，惟要留意此項目下的細項另設限額，其中每次於醫院住院或日症病人或門診手術的最高保障額為1.5萬元。又如保誠精選「僱傭寶」家庭傭工保障（綜合），該計劃住院及手術費用每年最高賠償額為3萬元，但此保障目下的細項手術費用（包括外科醫生費、麻醉科醫生費及手術室租金），每次最高保障額則達1.8萬元。

門診費用保障亦有相類情况，如大新保險樂融傭家傭保障計劃（綜合）的門診醫療保障每年最高保障額為4500元，項目下的註冊西醫每日每次就診最高賠償額為150元。保誠精選「僱傭寶」家庭傭工保障（綜合）的門診費用保障每年最高4000元，門診費用（包括專科醫生、物理治療師及脊椎治療師費用）每日每次最高210元。至於該如何選擇，若較注重醫療保障，或可考慮醫療保障大項保額較高者，因難以預計外傭於保障期內會否多次住院，又或會否不時患小病需到門診就醫。

留意保險公司或推減保費優惠

此外，由於家傭在港因疏忽引致第三者身體受傷或財物損毀，而導致僱主須為家傭負上的法律責任可大可小，故個人責任保障亦不可忽視，要留意最高保障是按保單年度計，還是每宗事故計，如昆士蘭保險香港「家傭全險」的家傭個人法律責任保障最高賠償為每年50萬元，安盛家傭保險「卓越」豐盛優傭樂外傭綜合計劃的個人責任保障每宗事故最高賠償額為10萬元。

保費方面，一般保障項目較為全面的家傭保險，如是次選出的8個計劃，保費均逾600元。不妨留意保險公司不時推出的優惠，保費隨時可以減半。以豐隆保險豐隆家傭綜合保險為例，該計劃下選擇基本保障及工作性質為一般家務之一年保費原為600元，而按6月30日該網站報出優惠價為300.3元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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