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經濟
新經濟新天地

回收微藻水製飼料 創循環經濟

【明報專訊】微藻類微生物因佔用空間小、生長速度快、光合作用強，兼具有一定的營養價值，在環保訴求日益高漲下，近年愈來愈受注目。有本地企業幾年前開始為政府和企業安裝「微藻反應器」，最初是用來改善室內空氣質素，以及作為減碳項目和綠化裝修等，後來發展成將微藻粉供應給本地龍蝦養殖場加入飼料中，兩者更計劃稍後衝出香港，一起開拓卡塔爾市場。

明報記者 薛偉傑

攝影 楊柏賢

金田農匯（Greentins Horticulture）創辦人田承輝表示，公司成立於2005年，最初是代理外國以廢棄木材和塑膠製成的「環保木」。2011年開始為企業在室內安裝種植植物的「無土綠牆」，一方面可綠化室內；另一方面可吸收二氧化碳。2016年該公司和納米及先進材料研發院（NAMI）合作研發「微藻反應器」。簡單來說，這是裝滿水來培養微藻的容器，但為了加強微藻的光合作用，盡量提高它們吸收二氧化碳和釋放氧氣的能力，微藻反應器還裝有可調控的LED燈，以及不斷用氣泵將室內空氣抽入，讓空氣通過培養微藻的水。

辦公室裝微藻反應器有助減碳

經過優化設計，裝有50公升微藻水的微藻反應器每年可去除多達5500公斤的二氧化碳；1立方米微藻水的減碳效率，勝過面積100平方米的森林。因此，企業若需要抵消二氧化碳排放額，在辦公室安裝微藻反應器，要遠比傳統的植樹方便和簡單。此外，這亦可以改善辦公室空氣質素，有助提升員工工作效率。因為不少研究指出，良好的辦公環境空氣中二氧化碳濃度應在400至800ppm之間；若二氧化碳濃度在800至1200ppm之間，員工會感到沉悶和精神疲勞。

減低二氧化碳濃度 可提升員工工作效率

不過，當微藻反應器在2019年推出初期，企業反應冷淡。一方面，部分企業對於微藻不太認識；另有企業覺得，微藻反應器的圓柱形管道外觀很難配合室內裝修。幸好，當時該公司在科學園內參加研討會及展出微藻反應器，吸引到食環署注意。後來，食環署在兩個公廁安裝微藻反應器；隨後，機電工程署九龍灣總部亦同樣安裝了。

加上大型企業面對愈來愈大的壓力，要發表ESG（環境保護、社會責任、公司治理）報告，該公司又提供多一個選擇，將微藻反應器和無土綠牆結合，以美化其外觀，終於吸引到企業查詢和採購。去年9月，該公司的微藻反應器獲香港中華廠商會屬下檢定中心確認為「負碳排」環保裝置，即是它清除的二氧化碳遠超過它排放的二氧化碳。

田承輝表示，根據他們的經驗，本地辦公室室內空氣二氧化碳濃度通常超過1000ppm，屬偏高水平。一般來說，該公司會向客戶建議，採購微藻反應器數量應該足以將二氧化碳濃度控制在800ppm以內。截至6月，全港有20餘個室內場所安裝了該公司的微藻反應器。暫時來說，政府部門仍然是採購量最多的界別。不過，建造業近期查詢亦很多，未來有可能超越政府部門。有建造業公司提出，有意在將來的工程施工期間租用多套微藻反應器放置在地盤內，以抵消部分二氧化碳排放量。

近期最大突破，是向「仟國水產」供應微藻粉，讓後者加進其合成龍蝦飼料中。田承輝透露，因為微藻反應器內的微藻會不斷繁殖，數量快速增加，令微藻水漸漸變得深色。因此，該公司會定期上門回收舊的微藻水，為客戶換上全新的清水和微藻，約每個月更換一次。至於舊微藻水，會過濾水分，再擠壓、烘乾和殺菌、壓碎，成為乾燥的微藻粉。

以往，該公司主要將微藻粉加回小量水分製成液態肥料，用於無土綠牆。早前認識仟國水產後建議，將微藻粉加進其合成龍蝦飼料。仟國水產創辦人林碧霞表示，該公司在西貢榕樹凹魚排養殖區設有海水魚和龍蝦養殖場，面積數萬方呎，為接受世界自然基金會（WWF）認證的極少數海水魚養殖場和龍蝦養殖場之一，也是全港首個和暫時唯一龍蝦養殖基地。她指龍蝦蛋白質含量遠高於海魚，所以其營養需求也是多元化的，通常會每日給牠們不同飼料，如小魚、青口、蜆、蠔等。該公司年前再設計了一種合成龍蝦飼料，每隔四五日餵飼一次，作為營養補充品。

微藻含有蛋白質價格相宜

聽到田承輝的提議，她們亦覺得有些理由，因為微藻含有一定的蛋白質和微藻油，而且微藻粉價格相宜，亦符合低碳、環保和循環經濟理念。所以，該公司今年初開始在其設計的合成龍蝦飼料中加入微藻粉，作為成分之一，亦有助降低整體成本。該公司未來有意逐步試驗，在部分海魚飼料中加入微藻粉，尤其是現時某些魚吃的是從台灣入口的高價飼料；若使用微藻粉可以減少入口飼料的使用量，將有助提高成本效益和減少碳排放量。

[新經濟新天地]

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