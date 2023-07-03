黑石集團Joseph Zidle：美高息料持續 宜重視現金流

明報記者 葉創成

美國聯儲局去年3月以來大幅加息5厘，其中大部分加息是在過去一年出現，聯邦基金利率上端由去年7月的1.75厘急升至現時的5.25厘（見圖1），由於本港奉行聯繫匯率，期內亦要跟隨美國加息，上月底本港銀行同業拆息（HIBOR）由隔夜至12個月均處於5厘附近，在如此高息的環境下，恒指亦由去年6月底21,859點下跌逾13%至上月底的18,916點（見圖2），而反映二手樓價的中原城市指數期內亦由180.22下挫逾7%至167.29（見圖3）。展望後市，相信不少投資者最關心的是美國息口何時見頂回落，令本港亦有減息空間，而黑石集團Zidle上周在專訪中預測，美息在未來一段較長時間也會處於較高水平（higher for longer），換言之，聯儲局在今年餘下時間也不會減息，最快明年才有機會減息，而即使減息，息口亦不會回落至零水平，當局亦不會重啟量寬（QE）印錢。

美持續加息 港股樓雙雙下跌

事實上，在不少投資機構去年底唱淡美國經濟衰退的情况下，今年以來美國經濟及勞工市場表現出乎意料強勁，例如上周公布的第一季GDP終值，按季折合成年率增長2%，遠高於第二次估值時的1.3%增幅，而且在5月非農就業職位大幅增長33.9萬個，遠超市場預期的19萬個增長，平均時薪按年升幅為4.3%，失業率亦僅3.7%，去年2月以來一直處於4%以下。在勞工市場如此強勁的情况下，美國通脹亦繼續維持在高位，被聯儲局視為最重要通脹指標的5月核心個人消費支出（Core PCE）按年增長4.6%，令當局在今年餘下時間再加息兩次的機率上升。

美重組產業鏈 美企回流帶旺就業

過去兩年美國平均時薪大幅上升，意味着打工仔加薪理想，他們自然亦會增加消費，是推高當地通脹的關鍵因素，不少人將此問題的根源歸咎於美國人口老化，而且新冠疫情在2020年大流行期間亦有逾百萬較年長者已經退出勞動市場，令整體勞動力不足。Zidle則認為，除了上述因素外，美國政府近年亦積極提供眾多誘因予美國公司回流投資本土或鄰近的墨西哥，在此重組產業鏈的過程中，新增職位及帶旺就業市場，也是推動當地薪金增長的關鍵。

美國住宅租金升勢已放緩

Zidle表示：「更多職位回流至美國本土或鄰近的墨西哥的趨勢將會持續，我們投資組合中的很多公司亦正以此方式重組環球供應鏈，原因是美國政府就此提供很多誘因，而過去數十年我們也見證過它怎樣藉着提供誘因來創造產業及重塑經濟。此舉當然有利美國勞工市場及經濟增長，尤其是與墨西哥接壤的美國南部的經濟，因為當生產基地轉移至墨西哥，便要興建更多基建及倉庫，幫助有關產品出廠後由墨西哥運輸至美國南部，當中也涉及巨大投資。」

料核心PCE回落至3% 聯儲始考慮減息

截至今年3月底，黑石集團資產管理規模達9910億美元，當中不少來自美國房地產及私人公司股權債權，透過與有關房地產公司及私人公司交流，Zidle亦掌握到美國經濟最新脈搏，對比官方經濟數據屬更前瞻的指標。Zidle指出，從黑石集團投資的數以十萬個美國住宅單位最新續租情况可見，租金按年上升速度已經放緩，料這會在官方之後公布的數據反映出來，對通脹放緩屬正面；但與此同時，Zidle表示，根據黑石集團與所投資的200多間美國私人企業的行政總裁進行調查，即使薪金上升速度已較去年中的高位回落，但高於疫情爆發前的2019年，這顯示當地勞工市場仍具備韌性，薪金上升會繼續支持通脹高企。

美聯儲主席鮑威爾近月多次強調，當局在是次加息周期的目標是要令通脹回落至2%，記者請教Zidle，既然當局最重視的通脹指標──核心PCE在5月按年增長率仍高達4.6%，美息是否仍有上升壓力呢？Zidle表示，美息是否仍會上升，須觀望更多經濟數據才有定論，而他比較肯定的是，美國核心PCE按年增長率須下調至3%或以下，再加上僱員成本指數（Employee Cost index, ECI）增幅確定放緩，聯儲局才會對減息比較舒服，而這在今年餘下時間出現的機率不高，故他強調，目前投資者要有心理準備，美息在未來一段較長時間也會處於較高水平。

去全球化料持續 不似1990年代盛世

根據美國聯儲局上月中議息會議的最新預測，當地失業率在今年底及明年底將分別升至4.1%及4.5%，均高於今年5月的3.7%，而聯邦基金利率今年底及明年底分別處於5.6厘及4.6厘，這亦符合Zidle上述指聯儲局今年可能繼續加息、明年才會減息的預測，亦顯示當局會容忍失業率溫和上升，明年只會溫和減息、而非大幅減息。Zidle則分析，在未來一年半的時間內，對聯儲局的重大考驗便是如何在上述情况下令經濟不會出現衰退。

今年以來美國人工智能技術迅速興起，相關科技股股價明顯向好，令人憧憬美國經濟及股市將會重返1990年代由科技創新推動高速增長的黃金時期。Zidle認為，美國經濟及股市在1990年代表現強勁，除了因為科技創新外，亦受惠於人口紅利及全球化等有利因素，而目前不止美國、全球多個國家均希望重組供應鏈至本土或鄰近地區，這會增加貿易成本及摩擦，不再像1990年代般擁有全球化所帶來的低通脹及高增長紅利，因此不能夠簡單以當前情况與當年比較。

美大批國債將再融資 料推高長息

值得注意的是， Zidle上述對「美息在未來一段較長時間也會處於較高水平」的預測，不止包括聯邦基金利率此短息，亦包括美國10年期國債孳息率此長息。Zidle分析，美國政府上月中獲國會通過提高31.4萬億美元債務上限後，由於現時滾存的31.4萬億美元國債中近30%、即近10萬億美元將於未來12個月到期，須發行新債以償還舊債、而且是次進行再融資時可能發行不少10年期等年期較長的國債，這意味着將有頗多國債、尤其是長年期國債供應湧現，而與此同時，作為最大買家的美聯儲也不太可能像2020年3月般重啟量寬（QE）買債，在供應相對多及需求相對少的情况下，長年期國債價格下跌、孳息率上升是大概率的事件。

Zidle表示：「目前美國31.4萬億美元國債的平均融資成本較低，將來就此再融資的話，利率相信不會再這樣低了。」

基於「美息在未來一段較長時間也會處於較高水平」的預測，加上其他因素，Zidle強調，目前在資產配置中，必須重視當前收入（current income）：「我覺得美國息口在可見將來也不會再重返零水平，而且QE的時代也過去了，因此當前收入對比投機未來盈利（speculative future profit）變得更重要。」

看好美私人信貸 息率高違約風險可控

目前在眾多資產類別中，Zidle比較看好私人信貸（private credit），Zidle表示：「我們認為目前是投資美國私人信貸的黃金時刻，背景是美國不少私人企業正積極投資於能源轉型（energy transition），就此有龐大資金需求，與此同時，早前有些美國地區銀行出現問題，令銀行業提高借貸要求，因此這些私人企業轉為向私人信貸市場融資，就此發行的債券願意付出更高利息。」至於信貸風險問題，Zidle指出，黑石集團傾向投資於違約風險較低的大型私人公司，而且亦會為每項投資進行盡職審查。

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