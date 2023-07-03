濠賭中介人：冀吸港貴賓客 開拓遊戲品種

或向高端外省客招手

資深博彩中介人林繼光表示，澳門不能夠沒有博彩業，否則在沒有着力點下，何以和人家競爭及推動經濟多元化，亦難以發展特色金融業。雖然最近當地不斷舉辦演唱會冀吸引遊客，但是他認為，這並非有持續性，並謂：「天天唱，都會有疲勞效應」。在賭場營運而言，單靠中場亦難以推動賭收至2019年的水平。若依過往支持澳門博彩旅遊業的廣東遊客訪澳的習慣，多數來訪短至數小時便離開澳門。

假如按旅客客源原居地去分析，通常距離澳門相對遠的遊客，留澳時間會愈長而言，業界及中介人有需要重新吸引在賭牌開放後被邊緣化的香港旅客及貴賓博彩客戶，甚至有需要向高端的外省客招手。一般而言，港客不會如內地遊客般，受到嚴格的攜帶款項上限限制。

但是他指出，現時以他所見，要吸引港客及外省客，也面對航班不足、簽證等因素制約，因此在重振行業時，有需要在事前去做好安排及配套。同時，在面對海外競爭時，他認為，澳門單靠百家樂一款遊戲作主力產品之餘，其實可以開發如撲克等遊戲品種吸引遊客，亦有助將客源擴闊。

經澳門帶客人赴海外覓娛樂

澳門博彩中介人專業協會發言人余堯洪更認為，澳門博彩業不單博彩遊戲單一，有待擴闊遊戲品種，否則恐面對隱憂。同時他指出，在開拓海外客源時，個別地區如越南旅客訪澳時，取得簽證入境受限的話，他恐澳門日益注重開拓海外客源，最終會面對挑戰。隨着日本、泰國市場等旅遊資源豐富的國家陸續部署興建具博彩元素的綜合渡假村及加入競爭，原先在澳門壯大的貴賓廳卻在近年遭到打擊，從事貴賓廳的業界轉場到其他國家的賭場繼續工作。反之澳門中介人面對外國競爭同時，還要按所收佣金繳納5%中介稅，營運上日益困難，他相信業界已經難如過往推動博企生意增長，遑論帶動就業。雖然業界仍然願意在澳門繼續營運，但是要求存的話，他們也只能夠因應客戶需求及口味，進一步經澳門帶客人到外國尋求更多娛樂。