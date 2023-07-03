券商擬手機App加入警防騙宣傳 假冒名嘴騙案增 商罪科晤業界表關注

據了解，證監會6月中曾與業界交流，其中一個議題是有關投資騙案，警方商罪科亦有列席向業界講解，並提到有關假冒股評人在社交平台誘使他人買股票的個案顯著增加。警方近日亦特別提醒券商留意有關趨勢，並呼籲券商如有懷疑假冒個案，盡早聯絡警方。有券商會後與警方商罪科跟進溝通，並考慮在手機應用程式或供客戶落單的系統上，刊登有關防止證券詐騙的宣傳。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，近日有券商考慮在手機應用程式或網站等平台，加入證券防騙宣傳的通知，以回應警方的關注。商會成員普遍反應對此並不抗拒，亦認同相關做法，因為近期有關電話信息投資騙案嚴重，券商都不想客戶受騙。但具體防騙宣傳內容及細節等，仍要進一步了解及商討。

首4月投資騙案涉7.8億

有業界就指，不少投資騙案均從券商的平台下手，尤其是散戶眾多的網絡券商，故警方希望加強防騙宣傳工作，以收成效。消息指，警方與證監會正聯絡一些散戶基礎較大的大型網上經紀的社交平台，研究如何加強防證券詐騙信息，其中包括富途證券旗下富途牛牛。

富途發言人接受查詢時未正面回應有否與警方進行討論，只表示一直有透過網站、應用程式等不同渠道，恒常刊登有關反詐騙教育內容，並會不時更新，提醒市民勿墮詐騙陷阱。

根據警方最新數據，今年首5個月整體罪案數字達3.5萬宗，按年上升1.04萬宗，主要因為詐騙案急增。單是今年首4月，投資騙案涉及共7.8億港元，而大部分騙徒透過社交媒體信息接觸受害人。

郭思治屢遭冒充 冀警加快執法

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，假冒他名字在社交平台誘使他人買股票情况，已持續數年，但近期情况嚴重，「在facebook每日有幾個，有時甚至有十多二十個冒充我的假帳號，話我開投資群組，邀請人加入，不知情的人士誤信，買入一些本港股票，之後股價大跌。騙徒利用漁翁撒網方法，只要有一個人肯信，就已獲利」。他重申，自己沒有公開的投資群組，並已就冒認事件向警方備案兩次。他亦知悉已有受害者人報警，希望警方能加快執法及調查，盡快將騙徒繩之以法。

明報記者