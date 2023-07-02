納指上半年大升32% 40年最佳

道指上周五曾升逾300點，收市升285點或0.84%，報34,407點；標指升1.23%至4450點；納指亦升1.45%至13,787點。一周合計，三大指數升2%至2.3%。今年上半年計，納指表現最強勁，累漲31.73%，是40年來表現最好的上半年；道指和標指分別累升近4%及16%。

蘋果市值衝破3萬億美元

市場看好蘋果（美：AAPL）AI發展，上周五收市升2.31%，報193.97美元，股價企穩於多條平均線之上（見圖），更是首隻市值衝破3萬億美元大關的美股，上半年股價累計升49.3%；晶片股Nvidia（美：NVDA）收市升3.6%至423.02美元，上半年累計大升1.9倍。此外，美國聯邦儲備局日前公布23家大型銀行通過今年壓力測試，摩通（美：JPM）、富國銀行（美：WFC）及摩根士丹利（美：MS）齊宣布增派股息，股價齊齊上揚。

歐股全線做好，英、法及德國股指收市分別升0.8%、1.19%及1.26%。今年上半年計以德股表現最強，德國DAX指數合計升15.98%；法股及英股分別升14.31%及1.07%。

港股方面，恒指夜期上周五收報18,932點，升125點，較昨日恒指收市高水16點；港股ADR比例指數收市報19,037點，升120點，中銀香港（2388）ADR折合報23.13港元，較港收市跌3.42%。

分析：料恒指19000點水平續波動

永裕證券董事總經理謝明光表示，內地經濟復常需時，或要到第三季尾至第四季才有明顯改善，現時人民幣匯率疲弱，加上經濟數據欠佳，亦影響港股表現。他表示，臨近美國大選或有更多打壓中國科技發展的措施出台，不利以科技股為主的港股表現，預計將會19,000點水平繼續波動。不過他強調，現時恒指市盈率約9.8倍，較歐美及日台股市估值較便宜，當內地經濟表現有所改善，資金亦有機會流向港股。