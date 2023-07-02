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經濟
香港地產

HENLEY PARK首輪售出183伙 最快今加推

【明報專訊】恒地（0012）已屆現樓的啟德HENLEY PARK，為今年下半年新盤市場響頭炮，在昨日七一回歸開售，首輪銷售228伙，項目首日售出183伙，佔可供發售的80%，發展商最快今日加推，個別單位加價5%至7%，擬於本周進行次輪銷售。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY PARK首輪銷售分兩組進行揀樓，A組為大手客，可購1至4伙，該時段售出約67伙，約佔推售的30%，當中20組客人購入2個單位，其中一組買家購入兩伙，分別一個低層連花園單位的3房戶，以及一個3房連套房單位，涉資3104.82萬元，為最大手的買家。

維港1號沽兩伙 吸金逾3280萬

正當恒地推售HENLEY PARK之際，中海外（0688）旗下同位於啟德的維港1號，昨亦售出兩伙，單日吸金3280.8萬元，其中一伙為2A座15樓B室，實用面積766方呎，屬3房套房連工人房間隔，成交價2026.9萬元，實呎26,461元。

二手市場觀望氣氛濃厚，有業主蝕沽半新盤。利嘉閣區域董事蕭嘉偉稱，天水圍Wetland Seasons Park錄額印鬆綁貨成交，該單位為18座頂層連天台戶，實用面積517方呎，原業主早前以850萬元放售，放售多時亦未獲洽詢，近日減價14%至730萬元，獲同區換樓客垂青，議價後以698萬元易手，累減152萬元或18%，實呎13,501元，成交價低市價約一成。原業主2020年6月以約746萬購入，持貨3年，帳面蝕48萬元或6.4%。

縉庭山4房戶銀主盤1080萬易手

另荃灣縉庭山一個4房戶銀主盤，最新以1080萬元易手，為同類單位6年新低價。中原地產分行經理林恩信表示，單位為3座高層A室，實用面積911方呎，4房連套房連儲物房間隔，享荃灣市景及大帽山景，銀主開價1200萬元，吸引5組客人競投，最終以1080萬元沽出，較開價低120萬元或10%，實呎11,855元，為同類單位6年新低價。原業主2016年10月以930萬元購入，單位在7年間升值150萬元或16%。

林氏續稱，同類單位3座高層A室，實用面積911方呎，2021年4月曾以破頂價1320萬元易手，即同類單位逾2年從高位回落240萬元或18%。

[香港地產]

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