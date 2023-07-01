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經濟
2023年7月1日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
巨星傳奇眾安智慧減價捲土重來 「周杰倫概念股」最多削32% 集資減至5.4億
Shein傳赴美上市 發言人否認
恒指上半年跌4.4％ 亞洲區最差
小鵬G6上市獲券商看好 股價升一成
大快活撇除資助轉賺326萬 擬加價1至2%
內地製造業PMI結束三連跌 服務業遜預期 分析：消費撐經濟或減弱
離岸人幣跌穿7.28 中間價仍偏強
港銀貸款連跌3個月 存款按月降0.9%
許正宇：家族辦公室可豐富整個金融市場
盒馬：內地8城市12新店同日營業
彭博：恒大擬向國企售恒大人壽
荷蘭加碼限對華晶片設備出口 加入美陣營 覆蓋擴至ASML次級光刻機
蘋果早段升逾1% 市值破3萬億美元
日圓曾跌穿145 財相：將應對過度波動
攜程推10億生育補貼 員工每個BB獲5萬
貝殼加入植樹行動 支持中國種700億棵
CCL半年升6.7% 中小型戶彈7.7%跑贏 拆息升股市跌對樓價影響 7月下旬才反映
十大屋苑量跌價升 上月90宗5年新低
韓籍家庭客逾6萬租海天晉4房戶
HENLEY PARK一周收7169票 超額30倍
本年度首幅官地截標 西寧街地收6標書
陸振球：高息下政府賣地價要接受現實
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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巨星傳奇眾安智慧減價捲土重來 「周杰倫概念股」最多削32% 集資減至5.4億
Shein傳赴美上市 發言人否認
恒指上半年跌4.4％ 亞洲區最差
小鵬G6上市獲券商看好 股價升一成
大快活撇除資助轉賺326萬 擬加價1至2%
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