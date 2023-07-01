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經濟

香港地產

本年度首幅官地截標 西寧街地收6標書

【明報專訊】近日樓市氣氛轉淡，本財政年度首幅截標住宅官地、位處西環堅尼地城西寧街與域多利道交界的地皮，昨日接獲6份標書，雖然入標發展商多屬本地大孖沙，惟相對去年11月同區另一蚊型住宅地接獲9份標書，數量下跌逾三成。市場人士對地皮估值分歧，介乎10億至20.68億元，若以純住宅發展總樓面逾24.3萬方呎計，每方呎樓面地價介乎4000餘至8500餘元。

業界分歧 估值10億至21億

是次入標發展商，包括新地（0016）、在同區擁有域多利道60號住宅項目的會德豐、長實（1113）、嘉華（0173）、鷹君（0041）；信置（0083）和招商局置地（0978）合組的財團等。上述地盤如作純私宅用途，最高可建樓面24.33萬方呎，提供約450伙，最細實用面積不可少於280方呎，惟隨着樓市轉弱，地皮估值由原先約21.9億至23.1億元、每方呎樓面價約9000至9500元，下調一成至近日20.68億元，每方呎樓面地價約8500元；個別估價更低至約10億元、每方呎樓面地價僅4000餘元。

中標發展須保留兩棵古樹，以及搬遷有逾百年歷史的東華痘局牌坊，亦需興建公共交通總站等，發展年期料至2032年。業界分折指，發展商或受地皮鄰近殮房影響，出價或較保守，但相關殮房最快2028年搬往域多利道西端，料流標風險不大。地盤同區主要私宅，包括域多利道60號、泓都，前者現平均成交實呎1.76萬至1.8萬元、後者平均成交實呎約2.1萬至2.2萬元。

值得一提，同區另一住宅官地去年11月由興曄發展以4.39億元投得，以純住宅約4.6萬方呎樓面計，每方呎樓面地價9500元，較當時估值下限1.06萬元低一成。

相關字詞﹕招商局置地 信置 鷹君 嘉華 長實 會德豐 新地 樓市氣氛轉淡 住宅官地

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