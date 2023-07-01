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經濟

香港地產

韓籍家庭客逾6萬租海天晉4房戶

【明報專訊】踏入本港與外地通關後首個暑假，租務持續旺季，除內地生繼續成為常客外，海外家庭客亦以巨額租住單位。美聯物業分行營業經理羅定康表示，將軍澳海天晉本月至今累錄5宗租賃成交，其中有韓籍家庭以月租高達6.1萬元租住海天晉1座中層A室，實用面積1391方呎，4房雙套連儲物室及洗手間間隔，望海景，實用呎租44元。業主2016年2092.6萬元一手購入，租金回報約3.5厘。羅又指， 將軍澳至少有4房單位放租，故上述單位租金表現較為理想。

內地生2.9萬合租星凱‧堤岸3房戶

此外，沙田繼續成為內地生租樓集中地。中原地產分區經理曾紀賢表示，火炭星凱．堤岸1座低層A室，實用面積731方呎，3房1套間隔，獲4名內地生2.9萬元承租，實用呎租40元，並預繳一年租金方式承租，涉逾34萬元。業主2021年1361萬元一手購入，租金回報約2.6厘。

內地生租名城3房 預付一年涉30萬

大圍名城亦錄內地生租賃個案，中原地產分區營業經理吳嘉權表示，名城3期盛世1座中層SA室，實用面積688方呎，3房1套間隔，獲4名浸大內地生2.5萬元承租，實用呎租37.1元，並預繳一年租金涉逾30萬元。業主2012年701萬元購入，租金回報約4.4厘。另美聯物業分行營業經理胡光義表示，大圍柏傲莊2A座中層B室，實用面積約754方呎，3房間隔，以3.18萬元租出，實用呎租約42元。業主2020年1559.4萬元一手購入，租金回報逾2.4厘。

相關字詞﹕租賃成交 名城3期盛世 內地生 星凱．堤岸 柏傲莊 海天晉

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