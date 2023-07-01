CCL半年升6.7% 中小型戶彈7.7%跑贏 拆息升股市跌對樓價影響 7月下旬才反映

明報記者 林可為

最新公布的CCL，報167.29點，按周升0.37%，連升兩周共0.76%，與今年4月高位168.4點則仍相差約0.66%。總結上半年，CCL累升6.71%、CCL Mass累升7.52%、CCL（中小型單位）累升7.74%，豪宅樓價升勢相對溫和，CCL（大型單位）同期累升2.15%，反映上半年中小型樓價升勢，勝於大市和豪宅。

九龍樓價半年升逾9%最勁

若以地區劃分，港島CCL Mass最新報169.27點，按周升1.54%，連升兩周共2.05%；九龍CCL Mass報164.41點，按周跌0.95%，是本周唯一錄跌幅區域。

另新界東CCL Mass報178.39點，按周升1.31%，終止3周連跌；新界西CCL Mass報154.49點，按周升0.68%。

CCL近3個月窄幅偏軟

總結上半年，港島CCL Mass升8.58%，九龍CCL Mass升9.04%，新界東CCL Mass升4.93%，新界西CCL Mass升6.24%。換言之，上半年港九市區樓價升幅跑贏大市。

不過值得留意，二手市場仍未擺脫拉鋸局面，整體樓價處於牛皮悶局，CCL連續11周在165點到168點之間反覆上落。近11周，CCL五升六跌，輕微累跌0.66%，走勢窄幅偏軟。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，受上半年多個新盤以貼市價開售影響，二手業主普遍擴大議價空間，因而吸引用家入市；同時受通關復常效應刺激，部分投資客開始入市，是上半年中小型單位跑贏大市主因。

七一周末指標屋苑睇樓量跌0.5%

另外，今日是七‧一回歸紀念日，樓市仍聚焦新盤開售。利嘉閣研究部主管陳海潮指，經該行統計，全港50個指標屋苑今明兩天共錄約955組客戶預約睇樓，按周減0.5%，但仍為近7周次高。

按地區劃分，新界21個指標屋苑錄約435組客戶預約睇樓，按周跌3.3%。

九龍21個指標屋苑錄約390組客戶預約睇樓，按周升2.6%；港島8個指標屋苑錄約130組客戶預約睇樓，按周未有變化。