CCL半年升6.7% 中小型戶彈7.7%跑贏 拆息升股市跌對樓價影響 7月下旬才反映

【明報專訊】雖然差餉物業估價署公布的5月私宅售價指數掉頭回落，但具體反映6月5日至11日、即港府放風指擬進一步放寬首置市民按揭成數當周市况的中原城市領先指數CCL，最新報167.29點，按周升0.37%。總結上半年，CCL累升6.71%，其中CCL（中小型單位）更升7.74%，反映通關半年來，中小型單位升勢跑贏大市。值得留意，近期拆息上升、股市大跌等對樓市影響，料將於本月下旬數據反映。
明報記者 林可為
最新公布的CCL，報167.29點，按周升0.37%，連升兩周共0.76%，與今年4月高位168.4點則仍相差約0.66%。總結上半年，CCL累升6.71%、CCL Mass累升7.52%、CCL（中小型單位）累升7.74%，豪宅樓價升勢相對溫和，CCL（大型單位）同期累升2.15%，反映上半年中小型樓價升勢，勝於大市和豪宅。
九龍樓價半年升逾9%最勁
若以地區劃分，港島CCL Mass最新報169.27點，按周升1.54%，連升兩周共2.05%；九龍CCL Mass報164.41點，按周跌0.95%，是本周唯一錄跌幅區域。
另新界東CCL Mass報178.39點，按周升1.31%，終止3周連跌；新界西CCL Mass報154.49點，按周升0.68%。
CCL近3個月窄幅偏軟
總結上半年，港島CCL Mass升8.58%，九龍CCL Mass升9.04%，新界東CCL Mass升4.93%，新界西CCL Mass升6.24%。換言之，上半年港九市區樓價升幅跑贏大市。
不過值得留意，二手市場仍未擺脫拉鋸局面，整體樓價處於牛皮悶局，CCL連續11周在165點到168點之間反覆上落。近11周，CCL五升六跌，輕微累跌0.66%，走勢窄幅偏軟。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，受上半年多個新盤以貼市價開售影響，二手業主普遍擴大議價空間，因而吸引用家入市；同時受通關復常效應刺激，部分投資客開始入市，是上半年中小型單位跑贏大市主因。
七一周末指標屋苑睇樓量跌0.5%
另外，今日是七‧一回歸紀念日，樓市仍聚焦新盤開售。利嘉閣研究部主管陳海潮指，經該行統計，全港50個指標屋苑今明兩天共錄約955組客戶預約睇樓，按周減0.5%，但仍為近7周次高。
按地區劃分，新界21個指標屋苑錄約435組客戶預約睇樓，按周跌3.3%。
九龍21個指標屋苑錄約390組客戶預約睇樓，按周升2.6%；港島8個指標屋苑錄約130組客戶預約睇樓，按周未有變化。