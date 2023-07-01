荷蘭加碼限對華晶片設備出口 加入美陣營 覆蓋擴至ASML次級光刻機

彭博社指出，儘管荷蘭政府未有具體提及中國或ASML，但新措施主要限制ASML的浸入式DUV光刻機對華出口。ASML目前幾乎壟斷了晶片製造商生產最先進晶片所需的設備。該公司早已被禁止對華出口最尖端的極紫外光（EUV）光刻機，相關設備從未對華出口，如今將限制擴大至較EUV次級的技術，將進一步限制中國的半導體製造能力。

中國外交部：反對濫用出口管制

據彭博社報道，新措施預計會限制3個型號的浸入式DUV系統——TWINSCAN NXT：2000i、NXT：2050i 和 NXT：2100i的出口。路透社指出，這出口限制清單，是美國與擁有強大晶片設備產業的荷蘭和日本所達成的高層協議，以限制中國製造晶片的能力。

荷蘭貿易大臣施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）昨未有點名提及中國，僅表示數量「非常有限」的企業和產品型號將受到影響，並形容相關出口的限制，是為了國家安全。

中國外交部發言人毛寧表示，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，濫用出口管制，以各種藉口拉攏脅迫其他國家搞對華科技封鎖，以行政手段干預企業間正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，衝擊全球產業鏈供應鏈穩定。

美國去年10月以國家安全為由，對美國企業向中國出口晶片製造設備施加限制，並要求擁有相關技術的國家採取類似措施。路透社引述知情人士稱，美國擬於7月引入新規，只要外國設備供應商提供的產品含有少量美國技術，美國亦可限制相關產品對華出口，可能連ASML一些舊型號的DUV光刻機，也將被禁止向指定的中國晶圓廠提供，中芯國際（0981）的晶圓廠亦將在限制之列。

荷蘭政府預計，每年會收到約20份出口許可證申請，​​僅佔受出口新規影響的產品清單的有限部分。不過荷蘭公布的新清單，可能會被添加到歐盟清單，儘管其他歐洲國家很少出口先進的晶片製造設備。

限制中國製造晶片能力

日本政府此前已宣布修訂《外匯與對外貿易法》，將包括先進晶片製造設備在內的23類產品，自7月23日起列入管制出口項目清單。部分中國晶片行業高層審視日方的新規後認為，日本對華出口限制力度較美國更高，就連低端晶片的生產也可能受到影響。

此外，中國的數字人民幣發展亦引起美國政界憂慮。彭博社引述知情人士稱，美國共和黨籍國會議員助手近日致電法巴，查詢其與中國銀行合作推廣的數字人民幣錢包項目，反映中美的緊張關係，令金融業面臨挑戰。共和黨籍眾議員Blaine Luetkemeyer早前在其領導的眾議院金融服務委員會小組舉行的一場聽證會，稱數字人民幣對美國國家安全構成風險，並對維持美元作為全球最重要儲備貨幣的地位表示擔憂。

（綜合報道）

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