明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港銀貸款連跌3個月 存款按月降0.9%

【明報專訊】金管局發表5月貨幣統計數字，銀行貸款總額按月下跌0.6%，連續第3個月下跌，按年則跌4.3%，反映高息環境下，本港貸款需求不強。其中包括貿易融資在內的香港使用貸款，在5月按月下跌0.2%，而香港境外使用貸款則按月下跌1.8%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由4月底的88.7%，上升至5月底的89.1%。

存款方面，今年5月本港銀行存款總額按月下降0.9%，按年則升1.3%。5月港元存款按月跌0.7%，外幣存款則跌1.1%，主要反映企業資金流動。由年初至5月底，存款總額下降0.3%，港元存款則升1.5%。本港人民幣資金池至5月底，按月上升7.1%至8917億元人民幣。金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

新取用按揭按月急升40%

港元廣義貨幣供應量（M2）按月下跌0.7%，按年則上升1%。5月份經季節因素調整的港元狹義貨幣供應量（M1）按月下跌1.9%，按年下跌19.9%，部分反映投資相關活動。加上外幣的本港M2貨幣供應量總額，按月下跌0.9%，按年則升1.5%。

金管局公布按揭貸款數據，5月新取用貸款按月急升40.2%至239億元，宗數按月增32.3%至5071宗，扭轉4月下跌6.5%和4.8%下跌，同創8個月以來新高。5月新申請按揭宗數為9530宗，按月上升13.9%，新批按揭額按月回升20.3%至426億元，宗數按月增20.5%至8591宗，均為兩個月新高。5月按揭貸款拖欠比率輕微上升至0.07%，經重組貸款比率維持於接近零。

相關字詞﹕存款 按揭 貸款 金管局

上 / 下一篇新聞