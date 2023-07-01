港銀貸款連跌3個月 存款按月降0.9%

【明報專訊】金管局發表5月貨幣統計數字，銀行貸款總額按月下跌0.6%，連續第3個月下跌，按年則跌4.3%，反映高息環境下，本港貸款需求不強。其中包括貿易融資在內的香港使用貸款，在5月按月下跌0.2%，而香港境外使用貸款則按月下跌1.8%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由4月底的88.7%，上升至5月底的89.1%。
存款方面，今年5月本港銀行存款總額按月下降0.9%，按年則升1.3%。5月港元存款按月跌0.7%，外幣存款則跌1.1%，主要反映企業資金流動。由年初至5月底，存款總額下降0.3%，港元存款則升1.5%。本港人民幣資金池至5月底，按月上升7.1%至8917億元人民幣。金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。
新取用按揭按月急升40%
港元廣義貨幣供應量（M2）按月下跌0.7%，按年則上升1%。5月份經季節因素調整的港元狹義貨幣供應量（M1）按月下跌1.9%，按年下跌19.9%，部分反映投資相關活動。加上外幣的本港M2貨幣供應量總額，按月下跌0.9%，按年則升1.5%。
金管局公布按揭貸款數據，5月新取用貸款按月急升40.2%至239億元，宗數按月增32.3%至5071宗，扭轉4月下跌6.5%和4.8%下跌，同創8個月以來新高。5月新申請按揭宗數為9530宗，按月上升13.9%，新批按揭額按月回升20.3%至426億元，宗數按月增20.5%至8591宗，均為兩個月新高。5月按揭貸款拖欠比率輕微上升至0.07%，經重組貸款比率維持於接近零。