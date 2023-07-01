離岸人幣跌穿7.28 中間價仍偏強

會上提出要深化匯率市場化改革，綜合施策、穩定預期，堅決防范匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人行決定增加支農支小再貸款、再貼現額度2000億元（人民幣，下同），加大對「三農」、小微和民營企業金融支持力度。

人民銀行昨日公布中間價報7.2258，較周四下調50點子（1元等於1萬點子），不過較市場預期偏強227點子。離岸人民幣早上曾反彈至7.25水平，不過美匯指數曾回升至103.5的兩周高位水平，人民幣晚市跌幅擴大，曾低見7.2856，截至晚上8時，離岸人民幣報7.2826，下跌149點子。在岸人民幣跌穿早前市傳國有大行力守的7.25，下跌158點子，報7.2683。

大華料在岸難跌至7.32

大華銀行發表報告，認為人民幣貶值壓力受控，不過在第四季回穩前，料人民幣在第三季會先跌至7.25水平。去年11月疫情防控最嚴格期間，在岸人民幣最低曾見7.32，大華銀行認為不太可能在今輪下跌再見該水平，因為宏觀經濟背景不同，而且該行預期美國將近結束緊縮周期帶動美元轉弱，並認為除非經濟進一步惡化，否則今年內人行將不會再額外減息。大華預計，人民幣今年底將回升至7.1，明年升穿7算在上半年見6.85。

上半年發熊貓債高達723億

目前中國利率較美國低，存在融資成本優勢，提振境外機構發行熊貓債，即以人民幣在內地市場發行債券的需求，彭博統計由今年初至周三（6月28日），熊貓債發行規模達723億元人民幣，為2005年推出以來的同期新高。