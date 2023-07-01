內地製造業PMI結束三連跌 服務業遜預期 分析：消費撐經濟或減弱

明報記者 歐陽偉昉

非製造業PMI分類指數中，建築業商務活動指數按月下降2.5點至55.7點，與近月內房銷售增速放緩符合，服務業商務活動指數則按月跌1點至52.8點，雖然自年初以來均在擴張水平，不過在3月見頂後已連跌3個月。非製造業PMI新訂單指數按月持平，連續兩個月在49.5的略為收縮水平。

內房放緩 建築業活動指數降

ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell指出，今年上半年內地維持經濟增長關鍵在於消費支出推動的非製造業，不過從數據反映，今年初服務業需求急增，是釋放了疫情期間被壓抑的大量需求，如本地旅遊和外出用饍等，但情况似乎難以持續，目前零售銷售指數仍高於歷史平均，但下半年可能會出現溫和修正。

Robert Carnell又稱，數據反映服務業在下半年對經濟的支持將會減弱，該行即將修訂今年內地經濟增長預測，料從5.7%降至5.5%以下。

雖然市場期待內地7月推出大規模刺激政策，但該行相信只會是小型而具針對性的措施，可能不會大幅推動GDP。

企業用工景氣跌 就業壓力料續增

製造業PMI方面，生產指數重回擴張區間的50.3點，按月上升0.7個百分點，雖然新出口訂單按月再降0.8個百分點至46.4點，不過新訂單指數重回50.3點，按月上升0.7個百分點。匯豐報告認為，需求來自本地經濟活動改善，不過外圍需求疲弱，將繼續拖累內地出口。

就業情况亦為市場關注焦點，製造業和非製造業PMI的從業人員分類指數，分別報48.2點和46.8點，按月下跌0.9和1.6點，反映企業用工景氣繼續下降，匯豐則指出若沒有足夠經濟活動和政策支持，就業市場壓力或繼續增加，特別是現在處於畢業高峰時間。