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經濟

小鵬G6上市獲券商看好 股價升一成

【明報專訊】小鵬汽車（9868）旗下智能電動車SUV「G6」於周四（29日）正式上市，價格介乎20.99萬元（人民幣，下同）至27.69萬元，並於7月交付。券商花旗和大摩看好新車銷售量，較同行同級別汽車更具競爭力。小鵬股價昨日（30日）最高升至52.5元，創9個月新高，收報50元，升10.4%，成交額16.61億元。

小鵬推出電動車SUV「G6」最低零售價為20.99萬元，花旗認為售價具吸引力，並符合市場預期，維持每月可銷售1萬輛的預測。該行指出，料G6售價可吸引想要入門級中型純電動SUV、但負擔不起Tesla Model-Y或小鵬P7i的客戶 。而大摩認為G6定價與預售時22.5萬元相比，更具競爭力，並指小鵬進取的定價策略、具競爭力的硬件及軟件，有助G6與同行競爭。該行表示，訂單轉換效率和產量穩健提升，是G6上行的關鍵要素。小鵬G6由本月9日開始預售至28日，預訂量超過3.5萬單。

乘聯會：國際車企銷量改善

另外，乘聯會秘書長崔東樹昨在微信公眾號發文稱，今年5月全球汽車銷量按年升17%至715萬輛；首5月按年增9%至3416萬輛，當中內地車企佔全球累計總額達到31%。他表示，由於全球汽車行業的營運和芯片供應改善，令國際車企銷量改善。

相關字詞﹕乘聯會 大摩 花旗 小鵬

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