恒指上半年跌4.4％ 亞洲區最差

逾七成藍籌跌 碧桂園系表現包尾

另外，在半年結日，短期資金抽緊，港元隔夜拆息升至逾5.75238 厘，升25點子（100點子等於1厘），續創逾17年新高。反映銀行資金成本的3個月拆息微升至4.96774厘。

瑞銀調低今年目標至21700點

國指收報6424點，半年累跌4.2%，科技股指數收報3911點，半年更是累跌約5.2%。上半年80隻藍籌股僅23隻錄得升幅，佔約29%，57隻下跌，累升近52%的中石油（0857）表現稱冠（見表2），「大笨象」匯控（0005）累升近26%亦打入五大升幅藍籌；碧桂園服務（6098）和碧桂園（2007）成為最大跌幅藍籌冠亞軍，分累跌約48%和40%。

新能源車股疑獲基金粉飾櫥窗做好，APOLLO出行（0860）昨日升15.5%至0.156元的一個月高位，蔚來（09866）升4.8%，至75.85元。按半年計，理想汽車（2015）累升76.4%，零跑汽車（9863）累升53.3%。

瑞銀香港策略師陳志立將今年恒指目標由23,600點調低約8%至21,700點，即潛在升幅約14.7%。他指美國加息及對內地經濟增長的憂慮等，故對港股採取防禦性部署，續看好高股息率股份。

第一上海：港股第3季料先低後高

第一上海首席策略師葉尚志指，如恒指跌至近18,000點，股息率將達4厘或以上，將可吸引長線資金吸納。他認為，內地推出的刺激經濟措施傳導需時，預料第三季港股先低後高，恒指在17,700至21,500點之間，較看好港交所（0388）、騰訊（0700）和中海油（0883）。