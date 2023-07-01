Shein傳赴美上市 發言人否認

全球第四大獨角獸 估值4500億人幣

路透社引述消息人士稱，Shein已向美國證交會遞交在紐約上市的申請，或於今年底前上市。但該公司已否認有關路透社的報道。該公司分別在2021年和去年傳出籌劃上市計劃，均被公司否認。該公司已在5月進行新一輪籌集20億美元的融資，《華爾街日報》表示，受科技公司股價下降影響，估值已調整至660億美元，比去年4月一度高見逾1000億美元大幅削減約34%。

儘管估值下調，惟根據內地研究機構胡潤的全球獨角獸排名榜，Shein估值仍高達4500億元人民幣，僅次於螞蟻集團排名全球第4（見表），名副其實超級獨角獸（投資界指估值逾10億美元的初創企業為獨角獸）。

Shein的上市計劃據報亦遭美國兩黨議員反對，路透社指他們要求美國證交會在允許Shein在紐約上市之前，核實該公司沒有強迫勞動。Shein近年快速增長，去年營業額達227億美元，《金融時報》曾指出，Shein向投資者披露目標於2025年營業額達585億美元，比去年升1倍，屆時或超越對手H&M及Zara合併的銷售額。