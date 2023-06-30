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經濟
國際金融

美銀行壓測過關 資本夠抵禦衰退 分析：沒反映地區銀行爆煲後實况

【明報專訊】美國經歷地區銀行危機後，華爾街大行今年在美聯儲年度壓力測試全部過關。假設在全球嚴重衰退情况下，接受測試的23家銀行合計將損失達5410億美元（約4.2萬億港元），銀行普通股權一級資本比率（CET1），將由整體的12.4%降至10.1%，不過這仍是美聯儲設定4.5%最低門檻的兩倍以上，反映大型銀行有足夠資本抵禦惡劣經濟環境，為華爾街大行今年向股東返還利潤，發放股息及回購股票掃除障礙。

今次壓力測試結果，消除了部分市場人士對銀行業的疑慮，摩通（美：JPM）、美銀（美：BAC）、富國（美：WFC）等股價早段升逾2%。不過美國金融改革倡議組織Better Markets警告，這次壓力測試並不全面，因為測試情境是美聯儲在矽谷銀行倒閉前已經設定，並沒有模擬加息為銀行業帶來的風險。事實上，今次壓力測試設定在利率下降的環境，與現實相反。

疑慮消除 摩通美銀富國早段升

《金融時報》指出，即使今年3月倒閉的矽谷銀行（SVB）接受了壓力測試，它也可能過關，因為今次測試並沒有模擬引發美國地區銀行倒閉的利率大幅上升情境。此外，美聯儲每年的壓力測試，都以銀行對上一年年底數據作測試對象，意味最新測試結果，並未反映今春地區銀行危機爆發後的情况。

美聯儲為今年測試設定嚴重衰退情境包括：美國實際GDP收縮約8.75%，失業率由目前3.7%飈升至10%，寫字樓空置率顯著增加，商業地產價格大跌40%，住宅樓價下跌38%。接受測試的全部23家銀行，預計合計將損失5410億美元，當中包括超過1000億美元的商業房地產和住宅按揭貸款虧損，以及1200億美元的信用卡業務損失。按揭貸款及信用卡業務的預計損失，均高於去年壓力測試的預估。

不過在美聯儲假設的嚴重衰退情境下，通脹會回落至2%以下，且利率迅速下降，使大型銀行能縮小資產負債表上的未實現虧損。今次測試與目前美國銀行業風險最脗合的情境，是商業地產所面臨的風險。今年接受測試的23家銀行，持有約20%的寫字樓和市中心商業房地產貸款。壓力測試的結果認為，雖然大型銀行會在嚴重衰退時蒙受嚴重損失，但仍能繼續放貸。

23家銀行中只有最大的8家銀行的交易賬戶，首次要接受一項「探索性市場衝擊」測試，模擬通脹和利率上升的情境。矽谷銀行倒閉，部分歸咎於借貸成本急劇上升。美聯儲指8家大型銀行在這項特別測試表現良好，反映它們在加息環境仍具韌力。相關結果不會對銀行資本要求產生影響，但有助美聯儲了解銀行業的交易風險。

美聯儲：8大銀行在加息環境具韌力

美聯儲負責銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）表示，測試結果顯示美國銀行系統「強大而具有彈性」。不過他也同時強調，這只是衡量銀行業狀况的一項觀察工具。

今年的壓​​力測試僅針對23家銀行，較去年的34家大幅下降，這是因為美聯儲在2019年決定，資產介乎1000億至2500億美元之間的銀行，只須隔年接受測試。不過此前爆雷的，卻是不在測試之列的中小型銀行。美聯儲主席鮑威爾昨表示，矽谷銀行及另外兩家中型銀行今春倒閉，反映需要有強大的資本緩衝，確保銀行系統受壓時的韌性。壓力測試結果公布後，預計一些大型銀行最早將在周五公布派息等計劃。不過，部分銀行表明可能按兵不動，待監管機構更新資本要求。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕過關 矽谷銀行（SVB） 銀行危機 美聯儲 壓力測試

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