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經濟
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投資策略

泰樓按放寬期滿 需海外買家接力

【明報專訊】隨着泰國旅遊業復蘇，海外買家亦重投當地樓市，今年首季泰國樓市來自海外買家的成交價量齊升，單計佔榜首的中國買家成交額便近82億泰銖。泰國房地產資訊中心（REIC）認為，隨着放寬按揭成數的優惠措施期滿，加上加息及政局的不確定性，均影響國內買家置業意欲，下半年樓市或要依賴海外買家帶動。

旅遊業強勁復蘇帶動下，泰國首季經濟增長按年增2.7%，泰國政府預期今年全年經濟增長將介乎2.7%至3.7%之間，高於去年全年的2.6%，並預期今年訪泰旅客可有望達2800萬人次。泰國政府發言人Anucha Burapachaisri早前表示，由年初至5月28日止，入境泰國旅客已達1040萬人次。現時泰國旅客數目已迫近去年全年的1115萬人次，惟即使今年全年訪客數目達2800萬人次，較疫前2019年約4000萬人次仍有一段距離，意味未來一年仍有不小增長空間。

今年泰國的旅遊業可謂既旺丁，又旺財。據泰國觀光局數據，該國今年首5個月觀光收入達9590億泰銖，其中逾六成，約5990億泰銖來自海外旅客，其餘3600億泰銖則來自泰國國內旅客。該局預期全年觀光收入可達2.38萬億泰銖，約相當於2019年3萬億泰銖的八成水平。Anucha Burapachaisri上月底曾指出，今年以來入境泰國的中國旅客人數已突破100萬人次，預期今年全年訪泰中國旅客總數將達500萬人次，料可為當地帶來約4460億泰銖的觀光收入。

來自中國的旅客，不僅為泰國旅遊相關產業帶來可觀收益，更為當地樓市加溫。參考REIC的數據，今年首季泰國整體住宅成交量按年微跌0.8%，至約8.46萬個單位，但總成交額按年升8%，至2410億泰銖，而期內海外買家於當地住宅市場的成交量按年升2.47%至3775個單位，佔當地住宅總成交量約4.46%，成交額亦按年升4.57%至171億泰銖，佔當地住宅總成交額約7.1%，當中中國旅客首季於泰國購入1747個住宅單位，成交額近82億泰銖，以成交價量計算，均高於其他海外買家群，不僅穩佔榜首，更遠遠拋離第二位的俄羅斯買家，今年首季俄羅斯買家在泰國住宅市場購入387伙，總值約13.6億泰銖。REIC署任總裁Vichai Viratkapan早前指出，儘管下半年歐美經濟或會陷入衰退，但同期亞洲區經濟仍具蓬勃發展潛力，尤其是東南亞地區，吸引來自世界各地的投資者，泰國樓市因而受惠。

首季泰住宅外國買家 華人稱冠

然而， REIC對泰國下半年樓市前景相對審慎，目前預期今年全年整體住宅成交量將跌10.2%，至約35.28萬伙，成交價則微跌4.5%，下半年樓市或需依靠海外買家帶動。Vichai Viratkapan表示，今年首季泰國住宅在供求兩方面呈均現放緩迹象，供應未見增加，以大曼谷地區為例，今年首季推售新盤單位數目按年大減59%，需求亦在下降，相信主要受到泰國政府放寬按揭成數（LTV）的優惠措施已於去年底期滿影響，國內潛在買家在申請按揭貸款方面面對挑戰，以致今年首季不少發展商即使已積極展開宣傳及促銷活動，新盤銷情亦未如預期。

下半年供求均現放緩迹象

Vichai Viratkapan又稱，下半年樓市面對不少潛在風險，如泰國央行持續加息，國內家庭負債水平偏高，以及經濟復蘇步伐或遜預期等，並指目前較難準確預測下半年樓市走向，基於在新政府成功組閣前，實在無法全盤掌握下半年樓市的正面及負面因素。

政局倘穩定 可增海外投資者信心

今年5月泰國兩大在野黨前進黨及為泰黨於國會大選勝出，使親軍方的政黨受挫。市場普遍認為，泰國樓市下半年前景，將視乎新政府能否如市場預期盤於今年8月順利組閣，並順利完成交接，預期若新舊政府順利過渡，將對當地樓市帶來正面提振作用，因政局穩定，除有助泰國實現今年經濟增長3%的目標，亦可增加海外投資者的信心。

撇除政治因素，REIC現階段預期當地整體住宅成交量按年將錄雙位數跌幅，但料成交額按年跌幅將不逾5%，主要基於豪宅價格相對向好，可抵消中低價住宅價格的跌幅，如今年首季當地住宅總成交額按年升8%，便是受到豪宅價格上升帶動。近年到本港展銷的泰國樓盤亦以豪宅為主，位於曼谷Bang Phlat的IDEO Charan 70-Riverview是其中之一。該項目由泰國知名的地產發展Ananda開發，項目處於河畔，鄰近MRT Bang Phlat站，提供開放式、1房及1+1複式單位選擇，單位面積由280方呎起，售價由約55萬港元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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