報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年6月30日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
宋皇臺站地每呎估值低見4300元 低去年長實地三成 業界料發展商競投意欲低
本年度首官地今截標 西寧街估值調低15%
郭藹明6488萬「首置」入市貝沙灣4房戶
HENLEY PARK今截票 突破6000票大關
富邦銀行1.98億放售荃灣萬呎自用舖
LVMH主席現身新地滬IFC商場
港元隔夜拆息見5.5厘 逾17年新高 分析：美息高企港銀結餘低 短息波動增
港股失萬九點 國務院推提振家居消費措施
離岸人幣跌穿7.27 外管局調研銀行貿企
安永下調港全年IPO集資額至1500億
新傳企劃物色併購機會 冀助提升生產力
本周入表申上市新股 增至11隻
騰訊網易用AI阻未成年人沉迷打機 暑假限周五至日每晚1小時 合計26小時
台壹蘋傳獲私募基金1億美元洽購
美團向創辦人王慧文購AI業務涉逾22億
金管局推防詐騙約章 加强防範信用卡騙案
高盛：太古未來數月或啟動新一輪回購
大新：敍造美元定期 客戶及金額升三成
美銀行壓測過關 資本夠抵禦衰退 分析：沒反映地區銀行爆煲後實况
FDIC：美銀行證券投資組合帳面蝕4萬億
美首季GDP終值2% 遠超預期
張兆聰：利潤跌幅雖巨 紙業股低位回穩
植耀輝：太古售美可樂利削債
方保僑：短訊發放人登記制度有助打擊騙案？
技術取勝：深圳國際或回試6.4元
盧駿匡：弱勢股帶動大巿反彈 升勢多難持久
開心購物節 AlipayHK支付寶派優惠
甘慶林：改善民生根源着手 要做大個餅
劉思明：港股成交低迷 巿場關注通脹數據
周顯：中國本幣互換旨在「防守」
譚新強：瓦格納兵變 實需檢討中俄關係
湯文亮：小心住宅租金 暑假狂飈5%
泰樓按放寬期滿 需海外買家接力
劉思明：港股成交低迷 巿場關注通脹數據
【明報專訊】港股連彈兩日後回吐，恒指曾經幾乎打回原形。港股成交低迷加上季結前，表現反覆屬預期之內，但業績走樣再加上市場審慎難以提防。
相關字詞﹕
劉思明
財經專欄
數據尋寶
上 / 下一篇新聞
宋皇臺站地每呎估值低見4300元 低去年長實地三成 業界料發展商競投意欲低
本年度首官地今截標 西寧街估值調低15%
郭藹明6488萬「首置」入市貝沙灣4房戶
HENLEY PARK今截票 突破6000票大關
富邦銀行1.98億放售荃灣萬呎自用舖
LVMH主席現身新地滬IFC商場
港元隔夜拆息見5.5厘 逾17年新高 分析：美息高企港銀結餘低 短息波動增
港股失萬九點 國務院推提振家居消費措施
離岸人幣跌穿7.27 外管局調研銀行貿企
安永下調港全年IPO集資額至1500億
新傳企劃物色併購機會 冀助提升生產力
本周入表申上市新股 增至11隻
騰訊網易用AI阻未成年人沉迷打機 暑假限周五至日每晚1小時 合計26小時
台壹蘋傳獲私募基金1億美元洽購
美團向創辦人王慧文購AI業務涉逾22億
金管局推防詐騙約章 加强防範信用卡騙案
高盛：太古未來數月或啟動新一輪回購
大新：敍造美元定期 客戶及金額升三成
美銀行壓測過關 資本夠抵禦衰退 分析：沒反映地區銀行爆煲後實况
FDIC：美銀行證券投資組合帳面蝕4萬億
美首季GDP終值2% 遠超預期
張兆聰：利潤跌幅雖巨 紙業股低位回穩
植耀輝：太古售美可樂利削債
方保僑：短訊發放人登記制度有助打擊騙案？
技術取勝：深圳國際或回試6.4元
盧駿匡：弱勢股帶動大巿反彈 升勢多難持久
開心購物節 AlipayHK支付寶派優惠
甘慶林：改善民生根源着手 要做大個餅
劉思明：港股成交低迷 巿場關注通脹數據
周顯：中國本幣互換旨在「防守」
譚新強：瓦格納兵變 實需檢討中俄關係
湯文亮：小心住宅租金 暑假狂飈5%
泰樓按放寬期滿 需海外買家接力
宋皇臺站地每呎估值低見4300元 低去年長實地三成 業界料發展商競投意欲低
本年度首官地今截標 西寧街估值調低15%
郭藹明6488萬「首置」入市貝沙灣4房戶
HENLEY PARK今截票 突破6000票大關
富邦銀行1.98億放售荃灣萬呎自用舖
LVMH主席現身新地滬IFC商場
港元隔夜拆息見5.5厘 逾17年新高 分析：美息高企港銀結餘低 短息波動增
港股失萬九點 國務院推提振家居消費措施
離岸人幣跌穿7.27 外管局調研銀行貿企
安永下調港全年IPO集資額至1500億
新傳企劃物色併購機會 冀助提升生產力
本周入表申上市新股 增至11隻
騰訊網易用AI阻未成年人沉迷打機 暑假限周五至日每晚1小時 合計26小時
台壹蘋傳獲私募基金1億美元洽購
美團向創辦人王慧文購AI業務涉逾22億
金管局推防詐騙約章 加强防範信用卡騙案
高盛：太古未來數月或啟動新一輪回購
大新：敍造美元定期 客戶及金額升三成
美銀行壓測過關 資本夠抵禦衰退 分析：沒反映地區銀行爆煲後實况
FDIC：美銀行證券投資組合帳面蝕4萬億
美首季GDP終值2% 遠超預期
張兆聰：利潤跌幅雖巨 紙業股低位回穩
植耀輝：太古售美可樂利削債
方保僑：短訊發放人登記制度有助打擊騙案？
技術取勝：深圳國際或回試6.4元
盧駿匡：弱勢股帶動大巿反彈 升勢多難持久
開心購物節 AlipayHK支付寶派優惠
甘慶林：改善民生根源着手 要做大個餅
周顯：中國本幣互換旨在「防守」
譚新強：瓦格納兵變 實需檢討中俄關係
湯文亮：小心住宅租金 暑假狂飈5%
泰樓按放寬期滿 需海外買家接力
prev
next