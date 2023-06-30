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經濟

大新：敍造美元定期 客戶及金額升三成

【明報專訊】港元拆息持續高企，帶動銀行3個月港元定期存款可高見5厘，大新銀行（2356）總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，美國在今年內減息的機會較低，銀行資金成本今年將持續在現水平高企，預期半年結過後，下半年1至3個月港元定期仍會高企在3厘至4厘水平。不少美元定期較港元為高，他指客戶敍造美元定期有所增長，金額和客戶數目較去年底上升三成。

為應對資金成本高企，鄧子健表示他們繼續加強吸納活期存款，特別加強中小企客戶帶來的活動存款，他們經過銀行處理交易，可為銀行帶來不少低息的交易現金流，幫助降低資金成本。

應對資金成本高企 續吸活期存款

鄧子健表示，自今年初與內地通關後，來自內地中小企來港開戶增加，特別是內地貿易商經本港轉口，需要銀行戶口處理資金往來，本地中小企開戶需求同樣增加，帶動上半年中小企新開戶口數目按年有一倍增長。目前大新41間分行當中，約有四成設有中小企開戶服務，他指因為中小企開戶需求急增，正討論調配更多資源處理。

除了降低資金成本，鄧子健表示他們在貸款策略上，在年初完成較低息的稅貸推廣後，便將業務重點轉至私人貸款，帶動其業務的利息收入符合年初的預算水平。大新個貸餘額較去年底有單位數增長，與市場整體大致相符，鄧子健指出目前本港就業情况理想，帶動個人薪酬有正面向上的預期，提振貸款意願，因此即使年初利率上升，個貸市場仍有不錯的需求。目前大新去年底推出的稅貸最低實際年利率為1.38厘，他預告在資金成本上升下，新一個稅季的稅貸利率無可避免大幅上升。

相關字詞﹕個人貸款 大新銀行 定期存款

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