美團向創辦人王慧文購AI業務涉逾22億

稱收購不會對盈利負債構成大影響

截至公告日期，光年之外淨現金總額約2.85億美元，集團預料收購事項不會對其盈利、資產及負債產生任何重大財務影響。

王慧文旗下「光年之外」從事通用人工智能（AGI）業務，分為「境外光年之外」及「境內光年之外」，境內光年之外由其全資擁有，美團將以1元人民幣收購其股權，以及需注入可用資金與未償還可換股債券金額之間的差額。為免生疑問，如果境內光年之外帳簿中當時並無可用資金，美團需注資3.67億元人民幣。

根據通告，境內光年之外於今年4月完成收購一流科技，同樣從事大型語言模型的研發業務，其持有一流科技46.52%股權。一流科技去年除稅前後虧損為1918萬元人民幣，帳面值及資產淨值分別為1558.5萬及56.68萬元人民幣。

此外，王慧文於境外光年之外持股76.72%。其他投資者包括紅杉中國、美團執行董事、董事長兼首席執行官王興持有的Qimai，分別持股2.44%及0.43%，另其他人士則持有20.41%股權。美團收購境外光年之外後，紅杉中國及王興將收回分別2800萬美元及500萬美元，其他股東收回2.01億美元，王慧文則分文不收。

事實上，王慧文日前以個人健康原因辭去集團非執行董事、提名委員會成員和授權代表職務，本周一（26日）才生效。

另外，市場早前亦傳出，王慧文因抑鬱症入院治療，短期內無法繼續擔任於光年之外的職務及領導團隊。