本周入表申上市新股 增至11隻

新傳企劃今招股 4646元入場

傳媒股新傳企劃由今日（30日）至7月5日招股，香港公開發售1500萬股，招股價以0.84元至0.92元，以每手5000股計，一手入場費4646.39元。股份於7月17日掛牌；英皇企業融資及力高企業融資為聯席保薦人。集團收入由2020年的2.12億元增加至2021年的2.45億元，2022年回落至2.41億元。淨利潤由2020年的4120萬元增加至2021年的4240萬元，2022年增加至4360萬元。另外，現正招股的科倫博泰（6990）首日孖展未足額，截至昨晚9時，孖展暫錄1622萬元，以公開集資1.63億元計，暫未足額認購。慧居科技（2481）次日孖展錄4326萬元，以公開集資3175萬元計，錄1.36倍申購。

內地茶飲店古茗擬來港上市。外電報道，古茗擬集資約3億美元（約23.4億港元），預期於明年初上市，高盛及瑞銀安排在港上市事宜。古茗對上市傳聞不予置評。據悉，美團（3690）旗下投資公司美團龍珠曾在2020年參與戰略融資，惟去年已退出股東席位。