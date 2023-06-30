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經濟

新傳企劃物色併購機會 冀助提升生產力

【明報專訊】新傳企劃計劃招股上市，集團行政總裁李一培向媒體簡報時表示，集團將來擬物色併購機會，冀助提升生產力，以及發展成及保持成為科技主導型的媒體。他更說，在疫情後廣告客户預算有所增加，並見旅遊消費及航空酒店客户重返市場。客戶亦由疫情期間注重變現及貨幣化，在疫情後變成重視建立品牌。但整體而言，他料廣告預算需時多2至3年恢復至疫情前水平。

李一培表示，有別於其他以科技輔助製作及運作的媒體，新傳企劃是以科技主導型的媒體，可以掌握數據，比傳統媒體更易了解到讀者群喜歡收看哪些內容，什麼時候收看及閱讀，甚至使用人工智能掌握大量數據及作分析，很快物色到值得報道的內容，而不用如過往倚賴編輯判斷及選擇內容。

科技主導易掌握讀者喜好

現時集團只餘《經濟一週》及《Madame Figaro》維持紙本雜誌運作，主要考慮到《經濟一週》雜誌客群針對經濟上有成就的一群，《Madame Figaro》的休閒生活及藝術風格內容，非數碼版內容可取代，因此維持雜誌出版。

對於市場上多間傳媒公司錄得虧損，李一培昨於記者會上表示，於過去3年疫情期間，多個行業受到影響，但公司仍錄得盈利，反映公司品牌與客戶群分散有效，有助公司抵禦困難。

長遠新傳企劃擬在現有基礎上，在媒體科技、數碼平台及內容製作領域，物色購併機會，李一培冀幫助生產力提升。同時在現有生意上，分別有兩成半至三成來自第三方社交媒體平台及自家平台，他預期將來自家平台佔比有上升空間。他强調，英皇集團為新傳企劃大股東，但集團的運作與英皇系公司獨立運作，亦非集團最大廣告客戶。

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