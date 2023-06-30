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經濟

安永下調港全年IPO集資額至1500億

【明報專訊】安永發布新股市場報告指出 ，今年上半年香港新股市場集資額共178 億元，與去年相若，繼續處於20年來同期低水平，於全球排名跌出首五名排第六。安永香港審計服務合伙人賴耘峯認為，本港全年排名重回首五名有一定挑戰，主要是由於內地兩個交易所穩佔首兩名，加上美國股市有所反彈，新興市場亦可能有大型資源企業上市。

料下半年有重磅科技股上市

今年上半年新股上市公司共有29家公司，按年同期多9家。但在環球經濟增長前景不確定性、地緣政治等因素影響下，上半年新股持續疲弱，安永將去年底預測2023年全年集資額由2000億元調低至1500億元，下調幅度達兩成半。

有危亦有機，安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝認為，下半年屬新股市場旺季，加上港股估值低，下跌空間較小。估計今年全年本港新股市場繼續受零售消費、TMT及生物科技與醫療健康相關企業所帶動，IPO活動有望回升。展望下半年或有重磅科技股分拆業務上市，帶動市場氣氛。賴耘峯預料此類重大分拆一般集資額較大，惟未能預測其遞表時間。

指參與FINI測試過程順利

今年3月港交所在《上市規則》新增18C章，但現時未有見公司循此渠道遞表。陳日輝稱，新渠道可為不少新能源、農業及食物科技等公司提供上市誘因。賴耘峯稱，已收到不少公司查詢，亦有科技、醫療等內地公司查詢，預計循此渠道上市以內地公司較多，今年有望4至5家公司可趕及上市。

港交所計劃今年10月啟用全新的首次公開招股結算平台FINI，賴耘峯稱，在參與港交所的測試過程順利，平台以無紙化簡化及加快進程，將新股定價與股份開始交易之間的時間，由T+5大幅縮短至T+2。以往認購新股凍結資金時間長，縮短時間後有助提高資金效益，亦與主要市場看齊。推出時間設定在下半年IPO旺季，料有助IPO定價，改善股票交投。

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