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經濟

港股失萬九點 國務院推提振家居消費措施

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾重申年底前或須再加息至少兩次，美元強勢拖累人民幣及A股下跌，港股亦結束連彈兩日的升勢，在期指結算日高開低走，一度挫逾300點，失守萬九點收市，全日跌237點，報18,934點，大市成交821億元。證券界表示，缺乏資金及利好消息帶動下，市場早已將戰線放眼於下半年。昨晚內地新華社發文，指國務院總理李强主持召開國務院常務會議，審議通過《關於促進家居消費的若干措施》，指出要採取針對性措施提振家居消費，有利於帶動消費增長和經濟恢復，或可留意今日內需消費表現。

南水淨流出76億人幣 1個月高

會議提到，家居消費涉及領域多、產業鏈長和規模大，故要打好政策「組合拳」，提高供給質量和水平，鼓勵企業提供更多個性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意願，助生活品質改善。另一方面，促進家居消費的政策與各政策銜接，包括舊區改造、老年人居住住宅改造、完善生活圈建設和廢物及舊物資回收網絡等，發揮協同效應。

昨日港股續受鮑威爾繼續「放鷹」影響，恒指高開8點見全日高位後隨人民幣持續弱勢而倒跌，午後跌幅擴大，最多跌334點，收市跌幅收窄至237點；北水由上日淨入73.1億元，轉至淨沽35.9億元，南水大走資近76億元人民幣（見圖）。藍籌股近乎全線下跌，內地遊戲商推暑假限玩，未成年人僅周五至日可打機（見另文），騰訊（0700）跌0.8%。內需股受壓，李寧（2331）跌6.23%，為跌幅最大藍籌；安踏（2020）跌4.73%；特步（1368）亦跌2.57%。航空股亦捱沽，國航（0753）及南航（1055）均挫逾3%。

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，隔晚美股表現硬淨，相反港股表現疲弱，明顯是人民幣及A股拖累，並指港股已好一段日子無跟美股走，基本上都是受人民幣匯價影響，一旦跌至7.3，大市壓力將更大。今日雖為恒指半年結，但羅尚沛認為，市場缺乏資金及利好消息下難以粉飾櫉窗，相信投資者早已將戰線放眼於下半年，不會對半年結有太大寄望。

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