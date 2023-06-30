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經濟
香港地產

宋皇臺站地每呎估值低見4300元 低去年長實地三成 業界料發展商競投意欲低

【明報專訊】疫情下除發展商投資態度審慎，連帶政府推出之土地亦未有突破。發展局長甯漢豪昨日公布來季賣地計劃，政府將推出兩幅住宅官地，連同11個私人重建項目，料提供約4050伙，惟來自政府官地只有約1740伙，即來季住宅供應來源主要來自私人重建項目佔近六成。值得留意，來季推出的鄰近啟德宋皇臺站住宅地，毗鄰即去年底長實（1113）以低見每呎樓面地價6138元投得住宅地，並鄰近簡約公屋，業界估計，地皮每呎估值低見4300元，較長實去年底中標價低約三成。

明報記者 林尚民

另外，來季來自港鐵（0066）及市建局的項目，更是連續兩季度「零供應」。甯漢豪表示，來季將推出兩幅政府住宅官地，涉及1740伙，另預計有11個私人重建項目將於來季完成換地，涉及約2310伙，上述兩個土地來源，共提供4050伙（即來自官地之供應佔整體約43%，來自私人重建項目則佔約57%），若連同本季之土地供應，今年度首兩季（即4至9月）共可提供8280伙，佔今年度全年住宅供應量目標12900伙約65%。她補充，來季新地皮住宅供應涉逾4000伙，以過往幾季來說屬於相當高，而政府賣地首要是考慮房屋及商業用地的需要，過往雖然有土地流標或售價與市場預期不同，但政府賣地並非以市場預期價格作比較，而是與專業部門所定的底價作比較。

來季賣地涉4050伙

近六成為私人重建

來年度推出之兩幅住宅官地，包括鄰近宋皇臺站的啟德第2A區2及3號地盤，預計可提供1325伙，政府會要求發展商興建175米地下街，將佔全條地下街11%；另發展商需興建約8.7萬方呎社福設施。上述項目毗鄰長實去年底以87.03億元、每方呎樓面地價6138元投得的啟德第2A區4號、5（B）號及10號地盤，項目佔地約14.53萬方呎，可建樓面約108.98萬方呎。

東涌地涉415伙 最低估值11億

綜合各大測量師行，項目估值約46.86億至70.84億元，每方呎樓面地價約4300至6500元。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指出，由於項目旁設簡約公屋，加上去年底毗鄰地以低價批出，在內房減少參與下，相信參與競投之發展商只有數家，很大機會再有新低地價出現。

另一幅來季推出官地為東涌第106B區地皮，項目位於東涌東填海區，即昇薈及迎東邨對出，為區內首幅推出之官地，項目預計將提供415伙，項目佔地11.46萬方呎，可建樓面約40.11萬方呎，綜合各大測量師行，項目估值約11.43億至16億元，每方呎樓面地價約2850至4000元。

市建局完成衙前圍村換地手續

另外，甯漢豪稱，市建局已於上周就黃大仙衙前圍村完成換地手續，項目將提供750伙，屬市建局跟業權人達成協議，但由於發現古物，涉及保育方案，並於去年已經獲得古諮會的支持，預計所有保育安排已經處理完成。

[香港地產]

相關字詞﹕發展局局長甯漢豪 東涌第106B區地皮 啟德第2A區2及3號地盤 賣地計劃

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